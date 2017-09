Advocaten Alexandru C. trekken resultaat leugendetectortest in twijfel: “Cruciale vragen niet gesteld”

Knokke-Heist - De advocaten van Alexandru C., de Roemeen die verdacht wordt van de moord op Sofie Muylle, trekken de resultaten van de leugendetectortest die haar cliënt vrijdag onderging in twijfel.

Alexandru C. (23) zit al twee maanden in voorlopige hechtenis op verdenking van de moord op Sofie Muylle. Hij blijft de moord op de jonge vrouw ontkennen, hoewel er op zijn computer en smartphone bezwarend materiaal werd teruggevonden. In een filmpje zou Alexandru hebben ingezoomd op een zieltogende Sofie Muylle op het strand in Knokke.

Toch onderging C. vrijdag een leugendetectortest bij de federale politie in Brussel. Hij had daar zelf om verzocht. De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen meldde zaterdag dat Alexandru C. leugenachtige reacties heeft vertoond bij de test.

Chantal Van den Bosch, de advocate van C., trekt het resultaat van de test nu echter in twijfel en overweegt om zelf een deskundige aan te stellen om de resultaten te analyseren.

“Onze cliënt ontkent nog steeds dat hij Sofie Muylle heeft vermoord”, zegt Van den Bosch, een van de advocaten van de verdachte. “We hebben bovendien vragen bij de manier van afname van de polygraaftest en de conclusies die uit de analyse worden getrokken. Het blijft ook de vraag of het om moord gaat. Onze cliënt heeft elementen aangebracht die daar twijfel over scheppen en op basis daarvan is een tweede autopsieverslag gemaakt dat bepaalde bevindingen herziet. We vinden het daarom vreemd dat bepaalde vragen daarover niet gesteld zijn tijdens de polygraaftest.”

De verdachte verschijnt op 3 oktober opnieuw voor de raadkamer in Brugge, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.

