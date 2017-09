Pech voor Westerlo: Benji De Ceulaer moet onder het mes en is twee maanden buiten strijd

Westerlo kan de komende twee maanden geen beroep doen op Benji De Ceulaer. De aanvaller liep zondag tegen Roeselare een schouderblessure op en gaat dinsdag onder het mes.

De Ceulaer kwam zondag ten val na een contact met doelman Wouter Biebauw en blesseerde zich daarbij aan de linkerschouder. Onderzoek bracht zondag een A-C luxatie van de schouder en een scheur in de gewrichtsband tussen sleutelbeen en schouderblad aan het licht. Vorig seizoen liep de Genkenaar dezelfde blessure op aan de rechterschouder.

Dinsdag gaat De Ceulaer onder het mes. De aanvaller is minstens twee maanden buiten strijd. Een stevige domper voor trainer Vedran Pelic. De Ceulaer was goed voor twee doelpunten in vier wedstrijden en ontpopte zich samen met Jens Naessens tot een gevaarlijk aanvalsduo.