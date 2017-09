Frutos staat met Anderlecht nu al voor cruciaal duel in Champions League

Woensdag ontvangt Anderlecht op de tweede speeldag van de Champions League in groep B de Schotse kampioen Celtic. Voor beide teams is het een cruciale match met het oog op de derde plaats in de groep.

Anderlecht (3-0 bij Bayern München) en Celtic (0-5 tegen Paris Saint-Germain) verloren op de openingsspeeldag kansloos. Omdat Bayern en PSG naar alle waarschijnlijkheid in de Champions League zullen overwinteren, komt het er voor paars-wit op aan om in de onderlinge duels met Celtic het verschil te maken, en zo een optie te nemen op de derde plaats in de poule. Die levert immers een ticket op voor de 16e finales van de Europa League.

Zonder Kums

Foto: pn

Maar Anderlecht loopt voor de komst van Celtic niet over van het vertrouwen. Het vertrek van coach René Weiler zindert nog na en zijn (voorlopige) opvolger Nicolas Frutos kon zijn team het afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren niet naar een hoger niveau tillen. De Brusselaars wonnen na een heel middelmatige prestatie pas na twee late treffers met 1-2. Frutos mist tegen Celtic bovendien Sven Kums, die geschorst is na zijn rode kaart op Bayern.

Weerzien met Boyata

Celtic zakt met meer vertrouwen af naar het Astridpark. De Schotse kampioen gaat op zijn elan van vorig seizoen door en voert na zeven speeldagen de stand aan met negentien punten. Afgelopen weekend won het team van trainer Brendan Rodgers nog ‘The Old Firm’ tegen eeuwige rivaal Rangers met 0-2.

Voor Celtic-verdediger Dedryck Boyata wordt het ongetwijfeld een speciale wedstrijd. De 26-jarige Brusselaar, die de afgelopen maanden out was met een knieblessure maar nu opnieuw fit is, keert terug naar zijn thuisstad. De drievoudig Rode Duivel speelde bij de jeugd bij Sint-Joost, White Star Woluwe en Brussels.

In de andere partij in groep B speelt PSG in het Parc des Princes de kraker tegen Bayern München. PSG en Bayern tellen na een speeldag drie punten, Anderlecht en Celtic nul.

Foto: Photo News

Ervaren Tom Starke vervangt geblesseerde Manuel Neuer

Bayern München heeft ondertussen doelman Tom Starke toegevoegd aan zijn Champions League-selectie. Dat heeft de Duitse club maandag bekendgemaakt, na groen licht van de Europese voetbalbond UEFA. De ervaren Starke moet de afwezigheid van eerste keeper Manuel Neuer opvangen, die tot het einde van het jaar out is met een barst in zijn linkervoet.

De 36-jarige Starke, die sinds 2012 bij Bayern reservedoelman is en deze zomer een punt wilde zetten achter zijn carrière, zal woensdag in de topper op bezoek bij Paris Saint-Germain allicht op de bank zitten. München-trainer Carlo Ancelotti kiest hoogstwaarschijnlijk voor Sven Ulreich, die Neuer eerder al verving.

Clubs mogen normaal geen wijzigingen doorvoeren aan hun Champions League-selectie. Alleen om de afwezigheid van een doelman op te vangen, mag een uitzondering gemaakt worden. Bayern hoopt dat Neuer begint volgend jaar weer de oude is, zodat hij op tijd fit is voor de knock-outfase van het kampioenenbal.

Zulte Waregem donderdag tegen Jordan Lukaku

Zulte Waregem, de enige Belgische vertegenwoordiger in de Europa League, trekt donderdag voor zijn wedstrijd van de tweede speeldag naar het Lazio Rome van Jordan Lukaku. Op hetzelfde moment ontvangt Nice in groep K Vitesse.

Zulte Waregem kreeg op de openingsspeeldag een oplawaai van Nice (1-5), terwijl Lazio met 2-3 won in Vitesse.