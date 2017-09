Wat een voorbeeld: stelende koppels maken kleuter en baby ‘medeplichtig’ aan winkeldiefstal

Leuven - Twee stelende koppels zijn afgelopen weekend tegen de lamp gelopen na een winkeldiefstal in een speelgoedwinkel in Wilsele bij Leuven. Opvallend, de twee gebruikten twee piepjonge kinderen om hun slag te slaan.

De feiten speelden zich zaterdagmiddag even voor 12 uur af in speelgoedwinkel Dreamland op de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. De verdachten namen videospelletjes, spelconsoles en een gsm-toestel uit de rekken, haalden de beveiliging er af met een magneet en staken de gestolen goederen weg in de kinderwagen van de driejarige en onder hun kledij. Ook met de beveilingen van de producten wisten ze wel raad: die verdwenen in de maxi cosi van een een twee maanden oude baby.

De buit van de vier zou in totaal 1.300 euro waard zijn geweest, moesten ze niet betrapt zijn door de winkeldetective. De opgetrommelde politie bracht de vier verdachten en de twee kinderen naar het politiecommissariaat. Ook de wagen waarmee de verdachten naar Leuven kwamen, werd in beslag genomen voor onderzoek. De handtassen van de twee vrouwelijke verdachten bleken bekleed te zijn met metaalwerende stof, om de beveiliging te omzeilen. De parketmagistraat beval een huiszoeking bij de twee koppels thuis in Seraing. Bij een van de koppels werden nog meer videospelletjes gevonden. Na verhoor mochten de verdachten beschikken.