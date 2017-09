Voetbalsprookje in Engeland: vroegere back-up van Lukaku redt vel van coach die hem publiekelijk vernederde

De BBC maakt elke maandag het team van de week in de Premier League bekend. Naast ‘usual suspects’ Harry Kane, Alvaro Morata en Kevin De Bruyne prijkt daar ook de relatief onbekende Everton-aanvaller Oumar Niasse. Wie? De 27-jarige Senegalees werd door huidige bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martinez naar Everton gehaald, maar speelde er bijna nooit. Niasse werd door nieuwe coach Ronald Koeman zelfs helemaal opzij geschoven en kreeg geen plaatsje in de kleedkamer… maar afgelopen weekend redde uitgerekend Niasse wel het vel van de gecontesteerde Koeman. Zijn verhaal leest dan ook als een modern voetbalsprookje.

Gedurende de wintertransfermercato van 2016 was Premier League-club Everton naarstig op zoek naar een back-up voor Romelu Lukaku. Toenmalig coach Roberto Martinez toverde de 25-jarige Oumar Niasse uit zijn hoed, speler van het jaar in Rusland na 13 goals en tien assists bij Lokomotiv Moskou. Everton betaalde 15 miljoen euro aan de Russische ploeg, toen een smak geld voor Everton. Het eerste seizoen draaide uit op een teleurstelling, Niasse verzamelde 151 minuten voor Everton en scoorde… geen enkel doelpunt. Martinez werd ontslagen na een tegenvallend jaar, zou later bondscoach van de Duivels worden en werd bij Everton opgevolgd door Ronald Koeman.

“Als de jongen graag voetbalt, zoekt hij best een nieuwe ploeg”

Een nieuwe manager, een nieuwe wind? Allesbehalve, zo bleek. De Nederlandse coach Ronald Koeman werd aangesteld als vervanger van Martinez en maakte al snel duidelijk dat hij niet rekende op Niasse. “Als de jongen graag voetbalt, zoekt hij best een nieuwe ploeg”, klonk het laatdunkend bij Koeman. Niasse bleef echter omdat hij wilde vechten voor zijn plaats, zo verduidelijkte zijn vriendin op Twitter. Dat lukte niet: in oktober mocht de intussen 26-jarige Senegalees niet meer meetrainen met de A-kern. Zijn locker werd weggegeven aan een jeugdspeler die de overstap naar het eerste elftal maakte, Niasse moest tot januari meespelen bij de U23, het jeugdelftal met spelers jonger dan 23.

Niasse bij zijn voorstelling.

In de winter kwam er een oplossing: Niasse werd uitgeleend aan Hull City en speelde niet onaardig. Hull degradeerde echter naar de Engelse tweede klasse en Niasse moest terug naar Everton. Daar moest hij opnieuw aansluiten bij de U23. Het ambitieuze Everton, dat deze zomer meer dan 100 miljoen had uitgegeven aan nieuwe spelers, begon het seizoen echter rampzalig: na een 4 op 15 en een afstraffing in de Europa League nam de druk op coach Ronald Koeman steeds meer toe.

Trainingspak

De Nederlander kon niet meer naast Niasse kijken, de Senegalees die in stilte was blijven werken en nooit een slecht woord sprak in de pers. Hij zag zijn goeie prestaties bij de beloften beloond met een eerste wedstrijdselectie onder Koeman bij de A-kern voor de Carabao Cup, één van de twee Engelse bekercompetities. Niasse viel in tegen Sunderland… en scoorde prompt een knappe goal.

Koeman nam hem dan ook op in de wedstrijdselectie voor de Premier League-match tegen Bournemouth. Dat leverde voor de aftrap een vreemd beeld op: Niasse verscheen in de catacomben van het stadion in trainingspak, terwijl alle andere spelers toekwamen in het maatpak van de club. De reden: Niasse had nooit een maatpak gekregen van de club.

Foto: Photo News

Ook tegen Bournemouth liep het voor geen meter voor Everton. Tot een kwartier voor tijd stond het 0-1 voor de bezoekers, dus smeet Koeman zijn laatste troef op tafel: Oumar Niasse mocht nog een kwartier meespelen… en scoorde twee goals. Everton won met 2-1, Niasse werd man van de match en redde zo het vel van de coach die hem anderhalf jaar geleden nog had gedumpt. Een modern voetbalsprookje zoals nog weinig voorvalt.