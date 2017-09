Bekijk hier de vreemde rode kaart die Beerschot Wilrijk de zege kostte, terwijl Lierse en Westerlo wonnen

Elke maandag biedt Sportwereld.be in samenwerking met Proximus 11 de hoogtepunten aan uit de Proximus League. Zo bleef Beerschot-Wilrijk steken op een gelijkspel bij OHL na een tumultueuze tweede helft. Nikola Storm legde in minuut 95 de 1-1 eindstand vast. Beerschot Wilrijk blijft wel op kop, maar Cercle verkleint de kloof tot drie punten na een 4-0 zege tegen rode lantaarn Tubeke. Lierse en Westerlo boekten dan weer hun eerste zege van het seizoen.

OHL - Beerschot Wilrijk: 1-1

Beerschot Wilrijk bleef met een wrange nasmaak achter op het veld van OHL. De Ratten leken op weg naar een vijfde zege van het seizoen na de 0-1 van Fessou in de tweede helft, maar slikten uiteindelijk toch nog de ultieme gelijkmaker in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd.

Kantelpunt van de match was de vreemde rode kaart voor Tom van Hyfte, die door tegenspeler Moore onderuit werd getrokken… en een tweede geel kreeg. Daarna werden er nog zeven minuten overgespeeld, daarin scoorde Nikola Storm de 1-1. Beerschot Wilrijk blijft wel aan de leiding, met 15 punten uit 7 matchen.

Lierse - Union: 2-1

Lierse kon voor het eerst dit seizoen de smaak van een zege proeven, maar moest er wel diep voor gaan in eigen huis. Union kwam op het halfuur op voorsprong via Peyre, dat was ook de ruststand. Pas in het absolute slot van de tweede helft ging Lierse op en over Union: Yagan scoorde vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de 1-1, in de toegevoegde tijd bezorgde Elgabas Lierse een delirium met de 2-1 winning goal.

Cercle Brugge - Tubeke: 4-0

Cercle Brugge verkleint de kloof met leider Beerschot-Wilrijk dus tot drie punten. Op eigen veld won De Vereniging met duidelijke 4-0 cijfers van rode lantaarn Tubeke. Met Miguel Van Damme opnieuw tussen de palen hield Cercle bovendien weer de nul. Cercle scoorde in elke helft tweemaal: Buyl en Tormin scoorden voor én na de rust elk twee goals.

Westerlo - Roeselare: 4-0

Westerlo kon al snel aanspraak maken op zijn eerste zege van het seizoen tegen Roeselare. Al na vier minuten beging Roeselare-verdediger Zolotic een duidelijke overtreding in de zestien: rood en een penalty voor Westel. Doelman Biebauw hield de elfmeter van Naessens wel uit zijn netten. Tien minuten later zorgde aanvoerder Corstjens wel voor de 1-0, met een mannetje meer zorgde Benji De Ceulaer voor de 2-0 ruststand.

Diezelfde De Ceulaer lokte even later de strafschop voor de 3-0 van Christensen uit, maar daarna was het einde wedstrijd voor De Ceulaer. Hij liep een scheur in een gewrichtsband van de schouder op en is twee maanden out. Net voor het eindsignaal legde Maxime Annys nog de 4-0 eindstand vast.