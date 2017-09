Juventus-voorzitter krijgt een jaar (!) schorsing en fikse boete voor geheime onderhandelingen met maffiose fans

De Italiaanse voetbalbond FIGC heeft Juventus-voorzitter Andrea Agnelli een schorsing van een jaar opgelegd, dat maakte ze vandaag bekend. Juventus moet voor het wangedrag van Agnelli ook een boete van 300.000 euro betalen. Agnelli zelf krijgt nog een geldstraf van 20.000 euro. Drie andere bestuurders van Juventus, die samen met de voorzitter gedagvaard werden, krijgen dezelfde straf.

De FIGC opende in maart een onderzoek naar de dubieuze contacten tussen Allegri en de beruchte maffiaclan ‘Ndrangheta. Volgens het parket zou ‘Ndrangheta binnengedrongen zijn in de harde supporterskern van de Oude Dame.

Agnelli wordt ervan verdacht te hebben onderhandeld met de maffiaclan uit Calabrië over de massale verkoop van tickets en abonnementen. In de Serie A kunnen supporters echter maximaal vier tickets per keer kopen. ‘Ndrangheta maakte daar volgens het parket van Turijn misbruik van en verkocht de tickets boven hun waarde of deelde ze uit aan amokmakers.

De disciplinaire commissie had dertig maanden schorsing en een boete van 50.000 euro tegen Agnelli gevorderd.