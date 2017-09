Ze werd “gedrogeerd, ontvoerd en online te koop gezet”, maar dat zou allemaal een publiciteitsstunt zijn

De ontvoering van het Britse model Chloe Ayling zou een publiciteitsstunt geweest zijn volgens de advocaat van de beklaagde. Er zouden verschillende dingen niet kloppen in haar hele verhaal en het zou ook niet de eerste keer zijn dat de vrouw aandacht probeert te trekken via een tragedie.

Volgens de eerste berichtenwerd het Britse model Chloe Ayling gedrogeerd, ontvoerd en daarna een week lang gegijzeld terwijl haar ontvoerder haar probeerde te verkopen op het ‘deep web’ voor 300.000 euro of meer. De Italiaanse politie bevestigde de feiten toen, maar volgens de advocaat van de beklaagde zou het om één grote publiciteitsstunt gaan, opgezet door het model zelf.

“Een man met zwarte handschoenen greep me vast en legde zijn hand over mijn mond zodat ik niet zou kunnen schreeuwen. Een andere man met een zwarte bivakmuts gaf me een spuit in mijn rechterarm”, zou het model erover zeggen na haar vrijlating. “Ik werd geboeid wakker in een koffer en kon enkel ademen door een klein gaatje”

Hoewel de politie zelfs een advertentiete zien kreeg die het verhaal van Ayling bevestigde, is niet iedereen ervan overtuigd dat ze de waarheid spreekt.

Volgens de advocaat van de beklaagde is het wel heel verdacht dat Ayling op de dag van haar volgens hem ‘zogeheten’ ontvoering nog gaan ontbijten is met haar ontvoerder en nog samen met hem schoenen ging kopen.

De man is ervan overtuigd dat het model alles zelf in scène heeft gezet om publiciteit te genereren. “Er is een unieke set van anomalieën” volgens de advocaat die erop wijzen dat het Italiaanse gerecht voor de gek gehouden werd.

Lukasz Herba, een van de twee vermoedelijke daders, en zijn broer Michal zitten beide in de cel onder verdenking van ontvoering maar als de advocaat gelijk krijgt zouden ze wel eens snel vrij kunnen komen. De rechter is echter niet meteen overtuigd. Hij zei dat het materiaal waar de advocaat zich op beroept voornamelijk uit de pers komt en geen van zijn theorieën bevestigt. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht.