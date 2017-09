Vrouw (33) krijgt geen straf nadat ze hond van de buren neerstak

Nadat een 33-jarige mama de hond van de buren neerstak omdat hij haar kat aanviel, heeft de rechter besloten dat ze geen straf moet krijgen. Het baasje van de overleden hond uit de Franse gemeente Saint-Jean-de-la-Blaquière wou gerechtigheid, zo klonk het. Maar justitie oordeelde dat het zou gaan om wettige zelfverdediging.

Een 33-jarige moeder met haar twee jonge kindjes waren rustig wat aan het spelen op de zetel, toen ze plots een hels lawaai hoorden aan hun raam. Toen ze gingen kijken wat er aan de hand was bleek dat Isco, de hond van de buren, op één of andere manier zichzelf uit zijn hok had kunnen bevrijden.

Aanval op kat

Hij was meteen naar hun huis gelopen om daar de aanval in te zetten op Oz, de kat van de familie. De bloedende poes bungelde uit de bek van de Duitse jachtterriër, die zijn prooi hevig heen en weer tegen het raam gooide en deed botsen.

De 33-jarige moeder was doodsbang en rende naar buiten, terwijl ze de deur op slot deed om haar kinderen veilig weg van het razende dier te houden. Ze gooide een bezem en een mand naar zijn kop, maar de hond liet niet los. Met een stoel gaf ze het dier enkele rake klappen, maar de hond was onvermurwbaar. Ze liep wanhopig terug naar de keuken om een mes te gaan halen, waarna ze de hond neerstak.

Dieren overleven het niet

Zowel hond Isco als kater Oz overleefden het voorval niet. Ze overleden allebei aan hun verwondingen. Een zware klap voor alle baasjes, die elkaar de dood van hun trouwe viervoeters verweten. Het baasje van de hond besloot de buurvrouw voor de rechter te slepen, maar die gaf haar ongelijk en de vrouw kreeg geen straf, omdat het wettige zelfverdediging zou zijn omdat er ook kinderen aanwezig waren.