Klopp doet het weer: Mignolet opnieuw naar de bank gestuurd

Simon Mignolet zal dinsdagavond tegen Spartak Moskou niet het doel van Liverpool verdedigen. Dat liet de Duitse coach van de Reds, Jürgen Klopp, maandag weten op een persconferentie. Klopp verkiest zijn landgenoot Loris Karius in doel.

De beslissing van Klopp deed opnieuw aardig wat stof opwaaien. “Maar jullie (de journalisten, nvdr) moeten dit niet bekijken als ik die zeg: ‘Simon heeft slecht gekeept zaterdag“, verdedigde de Duitser zich. “Iedereen kan al eens een fout maken, maar dinsdag speelt Loris Karius. Simon Mignolet blijft wel onze nummer één. Normaal gezien speelt hij zondag tegen Newcastle opnieuw. Dat is de situatie momenteel.”

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Klopp Mignolet passeert. Eerder koos de Duitser al voor zijn landgenoot voor de competitiewedstrijd op Arsenal en de wedstrijd op de eerste speeldag van de Champions League, thuis tegen Sevilla. Toch wil Klopp niet bevestigen dat Karius de vaste doelman van de Reds in de Champions League wordt. “Ik denk niet dat ik zo’n beslissing moet maken”, aldus Klopp. “Het gaat enkel en alleen om de prestaties op het veld.”

Zaterdag tegen Leicester was Mignolet afwisselend nog schlemiel en uitblinker. Onze landgenoot ging in de fout bij de eerste goal van Leicester - al werd hij daarbij ook wel fel gehinderd door doelpuntenmaker Okazaki - en veroorzaakte in het slot nog een penalty. Die strafschop pakte hij, waardoor Liverpool alsnog met een 2-3 zege huiswaarts mocht trekken.

Geblesseerde Mousa Dembélé mist ook duel met Apoel Nicosia

Tottenham kan in de Champions League-wedstrijd bij het Cypriotische Apoel Nicosia dan weer geen gebruik maken van Mousa Dembélé, die nog steeds sukkelt met een enkelblessure. Dat maakten de Spurs maandag bekend op Twitter. Jan Vertonghen en Dele Alli zijn geschorst.

Dembélé was er afgelopen zaterdag in de derby bij West Ham United (2-3 zege voor Spurs) ook al niet bij, nadat de Rode Duivel zich in de midweekse bekerpartij tegen tweedeklasser Barnsley (1-0 zege) had geblesseerd. Verder kan Mauricio Pochettino ook niet rekenen op Victor Wanyama (knie), Danny Rose (knie), Erik Lamela (heup) en Christian Eriksen (ziek). Toby Alderweireld is wel van de partij voor de confrontatie met het team van Igor De Camargo.

TEAM NEWS: @janvertonghen and @Dele_Official will also miss out in Cyprus through suspension. pic.twitter.com/89Bt74oiXR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 25 september 2017

Op de eerste speeldag in groep H won Tottenham met 3-1 van Borussia Dortmund. In het slot van die wedstrijd werd Vertonghen uitgesloten omdat hij met zijn arm het gezicht van Götze raakte. Apoel ging met 3-0 onderuit bij Real Madrid.