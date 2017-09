Ter dood veroordeelde heeft reuzehonger: dit wil hij als laatste maaltijd voor executie

Wat zou je eten als je wist dat het je laatste maaltijd ooit zou zijn. Die vraag kreeg Keith Tharpe (59) voorgeschoteld, nu hij in de Amerikaanse staat Georgia de laatste dag uitzit voor zijn doodstraf. Een opmerkelijk lange lijst van etenswaren, die hij als laatste avondmaal wil verorberen. Dinsdagnacht zal hij een dodelijke injectie toegediend krijgen.

De 59-jarige Keith Tharpe had nooit gedacht dat zijn leven zo’n dramatisch einde zou kennen. In september van het jaar 1990 beging hij echter gruwelijke feiten, die hem de doodstraf zouden opleveren. Tharpes vrouw was net bij hem weggegaan, omdat ze wou vluchten uit hun agressieve huwelijk. Ze besloot in te trekken bij haar broer en diens vrouw Jaquelin Freeman.

Maar Tharpe kon daar niet in berusten en belde zijn ex-vrouw om te zeggen dat hij haar wel eens zou laten zien “hoe vuil dit spelletje gespeeld kon worden”. Toen zijn vrouw en zijn schoonzus op 25 september naar hun werk vertrokken, reed hij hun wagen klem. De razende man sprong uit zijn auto en trok Jaquelin uit het voertuig om haar aan de kant van de weg neer te schieten en haar lichaam te dumpen in de gracht. Nadien ontvoerde hij zijn ex-vrouw, waarna hij haar ook verkracht zou hebben, al werd hij daar nooit voor veroordeeld.

Toen hij zijn ex-vrouw dwong om geld af te halen aan een bankautomaat, kon de politie ingrijpen. Een jaar later kreeg Tharpe de doodstraf. Al 25 jaar lang zit hij in de gevangenis, wetende dat hij daar zal sterven. Nu zal die straf ook wel degelijk uitgevoerd worden. Maar niet voordat hij zijn laatste wens voor zijn eten mag doorgeven.

Laatste avondmaal

Als je niet beter zou weten, zou je het menu van Keith Tharpe als een feestmaal kunnen zien. “Drie pikante kippenborsten, een broodje met rosbief en saus, een broodje met vis, frietjes, uienringen, appeltaart en een vanille milkshake.” Een menu dat hij in tijden niet meer heeft kunnen eten.

In de meeste staten mogen terdoodveroordeelden alles kiezen als laatste avondmaaltijd dat ze maar willen. Allesbehalve alcohol. Toen moordenaar Marcus Ray Johnson om zes biertjes vroeg in 2015 werd dat geweigerd. In de staat Texas kunnen gevangenen geen voorkeuren ingeven voor hun laatste maaltijd.