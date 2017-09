Veiling loopt volledig uit de hand: vaas brengt 7.500 keer meer op dan verwacht

800 Zwitserse franken, ofwel 700 euro. Dat was de waarde van een Chinese vaas op de Genève-Encheres veiling in Zwitserland, zo beweerden experts. Maar toen de biedingen startten, barstte plots een ongeziene strijd uit.

Een mooi exemplaar van 58 centimeter lang, versierd met drie blauwe draken op een gele achtergrond. De Chinese vaas zou mogelijk uit de 18de eeuw kunnen zijn, uit het Qianlong tijdperk, maar dat kon niet worden geverifieerd.

Toch waren twee kopers zo fel geïnteresseerd dat ze al snel boven de 800 Zwitserse franken boden. Sterker nog, binnen een mum van tijd gingen ze de strijd aan voor 10.000 keer zo veel geld. “We zijn soms wel wat conservatief in onze prijzen, als we moeilijk kunnen inschatten wat de waarde is, maar van dit geboden bedrag zijn we geschrokken”, zo liet veiler Olivier Fichot aan AFP weten.

“Als we de commissie voor het veilinghuis er nog bijtellen, dan zal er uiteindelijk 6,08 miljoen Zwitserse frank voor zijn neergeteld. Dat is ongeveer 5,1 miljoen euro”, aldus Fichot.