De uitzinnigheid waarmee coach Ricardo Sa Pinto zondag de goal van Mpoku en de zege van Standard met spelers en fans achter het doel vierde, houdt hem in de komende Clasico mogelijk (Standard gaat in beroep) in de tribune. Het bondsparket KBVB heeft een speeldag schorsing en vierhonderd euro boete gevorderd tegen Ricardo Sa Pinto. Terecht of onterecht, op de redactie verschillen de meningen.