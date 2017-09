De fairste speler van Vlaanderen speelt in derde provinciale

Houthulst - Eerlijk duurt het langst. Ook in derde provinciale West-Vlaanderen. In de wedstrijd WS Houthulst-SC Zonnebeke kon Colin Dumoulin na een uur alleen op doel afgaan. Iedereen zag de bal al binnen, ook scheidsrechter Ronny Deman, die al opnieuw richting middenstip liep en het doelpunt goedkeurde. Maar de spits van Houthulst slaagde er nog in om de bal voorlangs te schieten.

“De spelers en de bank van Zonnebeke reageerden furieus, want zij hadden wel gezien dat ik miste. Na heel wat heen-en-weer geroep ben ik op de scheidsrechter afgestapt en heb ik gezegd dat de bal nog naast was gegaan. Tja, eerlijk duurt het langst, zeker?”

Houthulst verloor de wedstrijd met 1-2, maar de eerlijkheid van Colin Dumoulin werd door vriend en vijand bijzonder op prijs gesteld.