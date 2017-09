“Huwelijk van Wayne en Coleen Rooney definitief voorbij”

Volgens de Britse kranten heeft Coleen Rooney definitief de stekker getrokken uit haar huwelijk met Wayne. De zwangere wederhelft van de speler van Everton postte dit weekend een foto op Instagram zonder haar (peperdure) trouwring en daar worden meteen zwaarwichtige conclusies uit getrokken.

Het huwelijk staat op springen sinds Wayne dronken van achter het stuur werd geplukt door de politie. De auto was eigendom van een jongedame die luistert naar de naam Laura Simpson. Laura deed nadien uitgebreid haar verhaal in de gespecialiseerde pers waaruit we mochten besluiten dat “er alleen wat gekust was en niks meer” en “dat Coleen dus niet moest overdrijven en manlief moest vergeven”. Het lijkt erop dat Coleen die goedbedoelde raad niet helemaal ter harte heeft genomen.

Sindsdien is Wayne bezig aan een charmeoffensief en neemt hij Coleen om de haverklap mee op romantische uitstapjes. Maar blijkbaar maakte dat maar weinig indruk. Op de ringloze foto poseert ze in het gezelschap van enkele Ninja Turtles met haar twee zoontjes Klay (4) en Kit (1).