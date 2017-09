Nederlandse amateurclubs moeten bizarre penaltyreeks overdoen na blunder van ref

De Nederlandse amateurclubs FC Lisse en HSV Hoek moeten met een nieuwe strafschoppenreeks uitmaken wie zich plaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Lisse won vorige week de serie met 5-4, maar de scheidsrechter liet de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen. HSV Hoek wordt getraind door Jannes Tant, voormalig coach van de beloften van Club Brugge, en heeft heel wat Belgische spelers in de rangen. Zinho Chergui (ex-Roeselare en -Antwerp) miste de beslissende penalty, Jorde De Jonghe stond in doel.

De KNVB liet maandag weten dat op woensdag 4 oktober om 21u de penaltyreeks in Lisse wordt overgedaan. De bond besloot dat na overleg met de internationale spelregelcommissie IFAB. De winnaar neemt het in de volgende ronde op tegen Heracles Almelo.

De scheidsrechter liet vorige week woensdag, na een gelijke stand na de reguliere speeltijd en verlenging, de strafschoppen volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in bepaalde landen en bij bepaalde toernooien geëxperimenteerd. “De KNVB maakt geen onderdeel uit van deze pilot en experimenteert hier dus niet mee”, legt de voetbalbond maandag uit waarom is besloten tot het overdoen van de penalty’s.

Bizar. De penaltyserie #lishoe moet over, op woe. 4 oktober om 21.00 uur na interland op Ter Specke.... — FC Lisse (@FCLisse) 25 september 2017

Het nemen van de strafschoppen gebeurt met dezelfde spelers die op het veld stonden aan het einde van de verlenging. “De KNVB erkent dat het een vervelende situatie is en heeft daarom besloten nader bepaalde kosten rondom de wedstrijd voor zijn rekening te nemen”, meldt de bond verder.

FC Lisse liet maandag op de clubwebsite weten de schriftelijke onderbouwing van het besluit van de KNVB nog te moeten ontvangen. “Na bestudering van de onderbouwing zullen wij kijken of we juridische stappen zullen ondernemen”, meldt de huidige nummer vijftien uit de tweede divisie.