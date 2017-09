Anderlecht-spits Beric rekent op eerste echte kans tegen Celtic: “Ze zeggen wel eens dat ik een patent heb op lelijke goals”

Zijn bijnaam is The Terminator, maar veel tegenstanders kon Robert Beric (26) nog niet afmaken bij Anderlecht. Paars-wit huurt hem sinds eind augustus van Saint-Etienne, maar pas zaterdag tegen Waasland-Beveren mocht hij voor het eerst eens een kwartiertje meedoen. Met zijn inzet scoorde de Sloveen goede punten bij interim-coach Nicolas Frutos. Zozeer zelfs dat Beric morgen mag rekenen op speelminuten tegen Celtic in de Champions League. Eindelijk.