Teleurstellend WK blijft niet zonder gevolgen: crisisoverleg bij wielerbond

De tegenvallende prestaties op het WK wielrennen in het Noorse Bergen doen pijn bij de Belgische wielerbond. Vrijdag is er een evaluatievergadering om te bespreken wat er fout liep, vooral bij de jeugd.

Het is van de betreurde Igor ­Decraene in 2013 geleden dat een jeugdrenner een medaille pakte (Decraene won tijdritgoud bij de junioren) en dat vinden ze bij KBWB niet logisch. “Laat mij duidelijk zijn: het gaat zeker niet slecht met het Belgische wielrennen, integendeel”, zegt Jos Smets, directeur van de Belgische wielerbond. “Ook bij de jeugd behalen we knappe resultaten, we staan trouwens derde in de Nations Cup. Maar de voorbereiding naar het WK loopt niet goed bij sommige renners. Een topper moet ook leren pieken, moet top zijn op die ene belangrijke dag. En niet op korte termijn denken en van wedstrijd naar wedstrijd mikken. Daar liep het vooral bij de beloften mank.”

Kurt Van De Wouwer, ploegleider van de U23 van Lotto-Soudal, voelt zich aangesproken. “Ik kan je garanderen: iedere jongere plooit zich dubbel op een WK, is fier om dat shirt te dragen. Het is echt een doel waarnaar wordt toegewerkt. Het falen op een WK dan afschuiven op de ploegen is flauw. De programma’s van de renners worden ook in samenspraak met de bondscoaches ­gemaakt.”

Klopt, zegt Smets. “Maar eenmaal de selectie gemaakt, zou de bondscoach het laatste woord moeten hebben en eventueel het programma moeten kunnen ­wijzigen. En luistert de renner of het team niet, dan wordt hij gewoon niet meer geselecteerd. Pas op, er zijn renners en teams met wie de samenwerking wel goed is. Maar het moet echt beter kunnen.”