Zege tegen Celtic levert elke Anderlecht-speler een aardige premie op

Bij Anderlecht willen ze niet dat hen hetzelfde overkomt in de Cham­pions League als Club Brugge vorig seizoen: 0 op 18. Als er één wedstrijd is in de poule met Bayern, PSG en Celtic die paars-wit kan winnen, dan is het wel het thuisduel van morgen tegen de Schotse landskampioen. De spelers zullen alvast gemotiveerd zijn. Al voor de loting werd vastgelegd dat een winstpremie in de Champions League dit jaar 40.000 euro bedraagt voor elke speler die op het wedstrijdblad staat. Een gelijkspel is goed voor 20.000 euro per man.

Hoge bedragen, maar dat is logisch op het kampioenenbal. Als club krijgt Anderlecht van de UEFA al 12,7 miljoen om ­gewoon deel te nemen aan de poules. Voor elke overwinning wordt er op de clubrekening 1,5 miljoen euro bijgestort en 500.000 euro voor elke draw. Tel daarbij nog de ticketinkomsten en u ­begrijpt waarom RSCA zijn spelers rijkelijk kan belonen.

De premies zijn ook veel hoger dan in de Europa League vorig jaar. Toen bereikten de Brusselaars de kwartfinales tegen Manchester United en die twaalf matchen leverden in totaal 108.500 euro per speler op. De premie om Belgisch kam­pioen te worden, was de jongste jaren dan weer gemiddeld 140.000 euro per speler.