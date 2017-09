Vanhaezebrouck kan weg bij AA Gent voor drie maanden loon

Het Gentse bestuur wil vandaag van Hein Vanhaezebrouck duidelijkheid over of hij nu zelf denkt aan opstappen na de 6 op 24 of niet. Dat kan vrij eenvoudig, want volgens het arbeidsrecht volstaat het voor Hein om drie maanden loon te betalen om zijn vrijheid te bekomen. Dan ligt de weg naar Anderlecht open. Al houdt RSCA-manager Herman Van Holsbeeck de boot stevig af door te zeggen dat paars-wit momenteel nog steeds volop de kaart-Frutos trekt.

Veel andere trainers zouden nu het voetbalmilieu bespelen om bij Anderlecht binnen te raken. Hein niet, die behoudt zijn waardigheid Herman Van Holsbeeck

Hein Vanhaezebrouck leidde gisterochtend gewoon de training van Gent. Hij verliet rond 14.45u het oefencomplex, maar zelfs de spelers vroegen zich af wat er nu eigenlijk speelt met Anderlecht. Waarom verklaarde hun trainer na de nieuwe nederlaag tegen Zulte Waregem dat hij “eens goed moest nadenken over alles”? Zit daar – via zijn manager Mogi Bayat – een strategie achter?

Geen manoeuvres

Ook het Gentse bestuur kreeg nog geen definitief antwoord. Het wekelijkse overleg tussen voorzitter Ivan De Witte, manager Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck werd door de drukke agenda’s van gisteren opgeschoven naar vandaag. Sowieso is De Witte niet van plan om Vanhaezebrouck te ontslaan, want dan moet Gent hem wettelijk 26 weken loon uitbetalen. Dat is wel substantieel minder dan 2 miljoen, maar toch een fors bedrag. De Witte rekent erop dat Hein het tij nog kan/wil keren.

Maar gelooft Vanhaezebrouck daar zelf nog in? Alle coaches hebben nu een bediendecontract van bepaalde duur. Rekening houdend met zijn anciënniteit, volstaat het voor Hein om twaalf weken of drie maanden loon te betalen (inclusief premies en voordelen in natura) om zichzelf vrij te kopen. Een som die een club als Anderlecht hem gemakkelijk kan toeschuiven via tekengeld. Al hopen de Buffalo’s toch dat Vanhaezebrouck loyaal blijft na alle steun die ze hem in deze crisisweken gaven.

Tegelijkertijd bestaat natuurlijk de vrees dat Bayat aan het manoeuvreren is om de gevoelige overgang te bewerkstelligen met zo weinig mogelijk imagoschade voor alle partijen. Lag daar de basis voor Vanhaezebroucks uitspraak van zondag, dat hij misschien niet meer het voetbal kan leveren dat de Gentse supporters verdienen?

Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck smoorde dat alvast in de kiem in het onlinevoetbalprogramma Vista. “De klasse van Hein is dat noch hijzelf noch Bayat al iets ondernomen hebben om zichzelf te profileren bij Anderlecht”, aldus Van Holsbeeck. “Veel andere trainers zouden in die omstandigheden het voetbalmilieu bespelen om bij ons binnen te raken, maar Van-haezebrouck behoudt zijn waardigheid.”

Waterkansje voor Frutos

Paars-wit zelf onderneemt voorlopig ook geen stappen en in de Ghelamco Arena geven ze toe dat ze nog geen toenaderingspogingen van Anderlecht opmerkten. “Wij doen niets”, vervolgde Van Holsbeeck. “We wachten, we kijken en vandaag geven we volop de kans aan Nicolas Frutos. Hij is een jonge coach die nog enkele lessen moet leren, maar zijn trainingen waren tot nu toe top. Hij heeft persoonlijkheid, kent het DNA van Anderlecht en streeft naar dominant voetbal. Na Standard zondag zullen we een eerlijke, objectieve analyse maken van Nico. Daarin zullen we de resultaten meenemen, maar ook kijken hoe hij de spelersgroep managet en keuzes maakt tussen bijvoorbeeld Boeckx of Sels, Kums of Trebel… Hoe meer hij wint, hoe beter voor Frutos natuurlijk. Al blijft goed voetbal ook belangrijk.”

Toch lijkt de kans nog steeds erg klein dat Anderlecht na Standard doorgaat met de Argentijn. Daar was Van Holsbeeck in het begin al erg duidelijk in. Alleen rijst de vraag: wat als Frutos morgen wint van Celtic en blijft uitroepen dat dit zijn moment is om RSCA-trainer te worden? Kun je hem dan volgende week nog degraderen tot assistent? “Die problemen zullen we oplossen als ze zich stellen”, besloot Van Holsbeeck.

Hein Vanhaezebrouck blijft de grote wenstrainer van Anderlecht, maar de bal ligt vooral in het kamp van Vanhaezebrouck zelf. Als hij naar het Astridpark wil verhuizen, zal hij zelf het initiatief moeten nemen om de weg naar Brussel open te gooien. De Buffalo’s zouden vandaag veel liever naar de buitenwereld communiceren dat hun succestrainer echt voor hen kiest.

Dury (te) duur, twijfel over Mazzu

Herman Van Holsbeeck sprak gisteren in Vista vooral over Frutos en Vanhaezebrouck, maar er vielen nog twee Belgische namen. “In België zijn er drie toptrainers die al bewezen hebben dat ze de kwaliteiten hebben om ooit Anderlecht te trainen: Vanhaezebrouck, Dury en Mazzu”, zei hij. Francky Dury ging vorige week zelfs eten met Van Holsbeeck. Het ging over een afspraak die al twee maanden vastlag, om zijn RSCA-huurspelers Doumbia en Leya Iseka te beoordelen. Eens terug in Waregem gaf de Essevee-coach aan dat het trainerschap bij Anderlecht niet ter sprake was gekomen. Dury had zelfs aan Van Holsbeeck gevraagd of het wel een goed idee was om af te spreken op restaurant, omdat de speculaties dan zouden beginnen, maar de RSCA-manager wuifde dat weg. De succestrainer van Zulte Waregem is overigens duur om weg te halen, de afkoopclausule in zijn contract bedraagt nog steeds 3,3 miljoen.

Ook Felice Mazzu oogst lof bij Anderlecht, maar daar zijn er nog iets meer twijfels of hij buiten zijn comfortzone Charleroi even goed zou functioneren. Ook het feit dat Mazzu vaak speelt vanuit de omschakeling, zorgt voor vraagtekens.