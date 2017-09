Antwerp-coach Laszlo Bölöni sleutelt noodgedwongen maar mét succes aan zijn defensie: “Alleen God weet of we nog zo gaan spelen”

Antwerp pakte vrijdag de bezoekers uit Kortrijk in met liefst 3-0. Meteen de eerste thuiszege in dertien jaar tegen een eersteklasser in competitieverband. Nochtans had coach Bölöni vooraf lichte zorgen. Van Damme gaf geblesseerd forfait, en nog steeds kampt de Great Old met een lacune op de rechtsachter. Maar de Roemeen had zijn plannetje klaar: dan maar met drie centraal achterin.