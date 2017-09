West Brom-speler breekt onaantastbaar gewaand record van Ryan Giggs

Met zijn 633ste optreden in de Premier League brak Gareth Barry maandagavond het record van Ryan Giggs. De 36-jarige Engelsman stond in de basis bij West Bromwich Albion voor de competitiewedstrijd tegen Arsenal.

Barry speelt al zijn hele carrière in de Premier League. Eerder kwam hij uit voor Aston Villa, Manchester City en Everton, dat hem enkele weken geleden liet vertrekken naar WBA. “Het is natuurlijk een mooi moment voor mij, ik ben hier trots op”, zei Barry bij Sky Sports. De 53-voudige international maakte 52 doelpunten in zijn 632 voorgaande optredens in de Engelse eerste klasse. Giggs speelde al zijn 632 Premier League-wedstrijden in het shirt van Manchester United.

Arsenal won de wedstrijd met 2-0. Bij West Brom stond Nacer Chadli maandagavond niet op het wedstrijdblad. Hij is out met een dijbeenblessure.

