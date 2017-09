Suso verlengt contract tot 2022 bij AC Milan

De 23-jarige Suso ruilde in januari 2015 Liverpool voor AC Milan, dat hem in januari 2016 voor een half seizoen uitleende aan Genua. Daar toonde hij ten volle zijn kwaliteiten. Sinds het begin van het seizoen 2016-2017 trad de aanvallende middenvelder ook bij AC Milan op het voorplan. Door zijn goede prestaties onder Vincenzo Montella werd hij zelfs geselecteerd voor de Spaanse nationale ploeg. In 50 wedstrijden voor AC Milan trof Suso tien keer raak.

#ACMilan are delighted to announce that @suso30oficial has extended his contract with the club through to 30 June 2022