Christian Benteke zes weken buiten strijd, Crystal Palace zoekt vervanger

Christian Benteke zal zes weken onbeschikbaar zijn door de knieblessure die hij afgelopen zaterdag opliep in de wedstrijd tussen zijn Crystal Palace en Manchester City. Een zware tegenvaller voor de Londense club, die nu geen aanvallers meer overhoudt, en dus op zoek gaat naar een transfervrije vervanger voor onze landgenoot.

Benteke blesseerde zich in de tweede helft aan de knieligamenten en onderging vandaag een scan om de ernst van de blessure te bepalen. Daaruit blijkt dat de Rode Duivel ongeveer zes weken aan de kant staat. Crystal Palace-manager Roy Hodgson heeft nu geen enkele spits meer in zijn kern, want ook de back-up van Benteke, Connor Wickham, is geblesseerd aan de knie.

Een probleem, zeker aangezien Palace dit seizoen nog geen enkele wedstrijd won en nog geen enkel doelpunt kon scoren. Frank de Boer mocht dan ook al na vier speeldagen opkrassen, en werd vervangen door oudgediende Hodgson. Die zou volgens de Britse pers nu overwegen om een transfervrije speler aan te trekken. Zo wordt de 35-jarige Rickie Lambert, een spits met een verleden bij onder andere Liverpool, Southampton en West Bromwich, overwogen.