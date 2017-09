Dierenactivist kan totaal niet lachen met dorpsbewoners die kaaiman voederen met “levende” huisdieren

Ontstemde kijkers hebben massaal hun kritiek geuit op een schokkende video waarin een kaaiman wordt gevoederd. Het reptiel kreeg in het Colombiaanse departement Antioquia zomaar katten en honden te eten die naar verluidt nog in leven waren. Dierenactivisten en de lokale autoriteiten roepen nu op om de praktijken onmiddellijk stop te zetten “om de veiligheid van de inwoners niet in het gedrang te brengen”.

De opschudding kwam tot stand door een filmpje op de Facebook-pagina van dierenactiviste Nancy Monterrosa. De beelden laten zien hoe de lokale bevolking schijnbaar geamuseerd volgt hoe de kaaiman op spectaculaire wijze een kat doodt met meerdere beten en onder water dompelt. “Kijk, dat is geweldig”, laat een meisje weten terwijl enkele anderen zelfs applaudisseren voor het ongelofelijke schouwspel.

Voor Monterrosa kwam de video erg schokkend over. “Baasjes van katten en honden klaagden zelfs dat hun huisdieren werden gestolen om aan de kaaiman te voederen”, schreef ze neer op Facebook. Het leidde ertoe dat de kaaiman een nieuwe thuis heeft gevonden in het gebied, wat het gevaar op dodelijke incidenten met mensen flink verhoogt. “Naast het feit dat er hier sprake is van dierenmishandeling, brengen de bewoners zichzelf ook enorm in gevaar.”

Natuurlijke habitat

“Er bevinden zich verschillende kaaimannen in het gebied”, stelt de dierenactiviste. “De situatie loopt uit de hand en niemand doet er iets aan. Sommige mensen vertelden me dat vissers zich al hebben aangeboden om de dieren te vangen en naar een veiligere plaats te brengen, maar voorlopig blijft onduidelijk wat de autoriteiten zullen beslissen.”

Iets wat niet helemaal klopt volgens Cesar Augusto Lascarro van het lokale gemeentebestuur. Zo zouden experten reeds de regio hebben bezocht om de toestand in te schatten. “We hopen dat er binnen enkele dagen biologen zullen aankomen in de regio die kunnen meehelpen om de dieren naar hun natuurlijke habitat te leiden”, klinkt het bij hem. Ook hij raadt bovendien af om het dier nog te voederen. “We weten dat het gaat om een ongeziene situatie is die mensen intrigeert, maar voedsel naar de kaaiman gooien is nu eenmaal gevaarlijk.”