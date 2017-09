CLUBNIEUWS. Belgische topclubs scouten "nieuwe Frank de Boer", Club Brugge-coach Leko evenaart Preud'homme

Zowel Club Brugge, AA Gent als RC Genk hebben een oogje laten vallen op een 17-jarige Nederlandse verdediger. Ivan Leko zet intussen op verplaatsing mooie cijfers neer als coach van blauw-zwart, terwijl zijn collega bij Anderlecht Nicolas Frutos zich maniakaal voorbereidt op het Champions League-treffen met Celtic Glasgow. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Belgische topclubs scouten ­­17-jarige “nieuwe Frank de Boer”

Heerenveen staat verrassend tweede in de Nederlandse Eredivisie met dank aan een ­17-jarig talent met de welluidende naam Kik Pierie. In de Volkskrant wordt de intelligente linksvoetige centrale verdediger de nieuwe Frank de Boer genoemd. ­Pierie lokte afgelopen weekend opnieuw Belgische scouts naar Nederland. Onder meer Club Brugge, AA Gent en Racing Genk volgen hem.

Beste start op verplaatsing sinds 2013

Met twaalf punten uit zijn eerste vijf competitiematchen op verplaatsing bij Club Brugge doet Ivan Leko even goed als Juan Carlos Garrido en diens opvolger Michel Preud’homme, die in 2013 ook met vier zeges op vijf verplaatsingen begonnen. Voor een betere prestatie is het al teruggrijpen naar 2004-2005. Onder Trond Sollied pakte Club in zijn eerste vijf matchen buitenshuis toen dertien punten.

De kalendercommissie maakte gisteren ook de definitieve speeldata bekend van speeldag 13 tot 18. Opvallend is dat Club maar liefst zes keer op rij op een zondag speelt. Op 29 oktober speelt Club thuis tegen STVV om 18 uur. Een weekje later volgt de topper op Anderlecht (5 november om 18 uur). Verder neemt Club Brugge het thuis op tegen Waasland-Beveren (19 november om 18 uur), Zulte Waregem (26 november om 20 uur) en Lokeren (10 december om 14.30 uur). Daartussen zit nog een verplaatsing naar Eupen (3 december om 18 uur).

Frutos zegt stage af, Van Buyten op training bij Anderlecht

Anderlecht-coach Nicolas Frutos bereidt de Champions League-match tegen Celtic maniakaal voor. Eigenlijk moest de Argentijn gisteren naar het Zwitserse Nyon voor een driedaagse stage in het kader van zijn Pro-Licence trainersdiploma, maar dat zegde Frutos uiteraard af. Om zijn diploma te halen, krijgt hij sowieso wel een beetje uitstel.

Gisteren liep er trouwens nog een opgemerkte gast langs het trainingsveld van Anderlecht. Gewezen Rode Duivel Daniël Van Buyten was op bezoek. Hij praatte uitgebreid met Herman Van Holsbeeck en teammanager Gunter Vanhandenhoven, met wie hij al langer een uitstekende relatie heeft.

Anderlecht-Standard en Zulte Waregem-Club Brugge op tv

De kalendercommissie heeft maandag de data vrijgegeven voor de achtste finales in de Croky Cup, de Belgische voetbalbeker. De topper ­tussen Anderlecht en Standard wordt op woensdag 29 november om 20.45 uur afgetrapt in het Constant Vanden Stockstadion. Het duel tussen titelhouder Zulte Waregem en competitieleider Club Brugge wordt donderdagavond 30 november om 20.45 uur op gang gefloten. Beide wedstrijden zijn live te zien op Play Sports.

Van Damme werkt nog apart

De Antwerp-kern werkte na een vrij weekend pas gisteren in de vooravond een twee uur durende trainingssessie af. Owusu, Hairemans, Yatabare en Ofosuhene trainden individueel. Het eerstgenoemde trio deed dat uit voorzorg, maar hun aantreden zaterdag in Beveren komt bijna zeker niet in het gedrang. Ook Jelle Van Damme, die vrijdag verstek moest geven met knieblessure, werkte nog apart. Als alles naar wens verloopt, zal de verdediger later deze week het loopwerk met de groep te hervatten. Maar wellicht komt de trip naar Waasland-Beveren nog te vroeg voor Van Damme.

Schade voor Vanzeir valt mee

Bij RC Genk onderging Jere Uronen gisteren een reeks onderzoeken aan zijn gehavende knie. De resultaten daarvan werden nog niet vrijgegeven. Pas vandaag komt er meer duidelijkheid maar de vrees is gegrond dat hij een tijdje buiten strijd is. Dante Vanzeir, die eind vorige week een liesblessure opliep, liet gisteren de beloftewedstrijd schieten. Maar hij hervat in principe deze week nog de groepstrainingen. Nikos Karelis revalideert verder, deels met de groep, deels individueel. Liggen nog in de lappenmand: Trossard, Dewaest, Zebli, Seigers.

Matton maakt wederoptreden bij beloften

Bij beloften van AA Gent verscheen gisteravond tegen RC Genk Thomas Matton voor het eerst aan de aftrap na enkele weken afwezigheid met een achillespeesletsel. In de openingsminuut ging Czenanowicz al in de fout toen hij de doorgebroken Zhegrova neerhaalde. Bertaccini aarzelde niet vanop de stip: 0-1. Gent had het knap lastig om de partij in handen te nemen, maar kreeg in het derde kwartier toch enkele kansen. Louis Verstraete hing vlak voor de pauze – op aangeven van Raskin – de bordjes weer gelijk.

Na de pauze etaleerde Matton zijn traptechniek, zijn vrije trap strandde op de kruising. Maar toen Verstraete door de buitenspelval glipte en Chakvetadze aanspeelde, aarzelde de Georgiër niet en maakte er 2-1 van. Even later was hij opnieuw bij de pinken en scoorde hij in twee tijden van dichtbij. De ingevallen Abdelali legde de eindstand vast na een puike actie van Verstraete.

De gezondheidstoestand van ex-Buffalo Pascal Jacobs blijft intussen zorgwekkend. De ex-speler van onder andere AA Gent en RWDM kampt met het syndroom van Guillain Barré, waardoor hij lijdt aan verlammingsverschijnselen. Enkele vrienden organiseren een nieuwe benefietactie. Op zaterdag 7 oktober start er in GUSB Sportsbar (Watersportbaan 3 te Gent) vanaf 19 uur een muziekprogramma met onder andere een optreden van coverband The Mates en verschillende dj-sets. Inkom is gratis. Giften kunnen ook nog steeds gestort worden op rekening nummer BE 43 0837 0985 5501.

El Messaoudi en Kawaya doen ritme op

Goed nieuws voor KV Mechelen, met het oog op komend weekend. Ahmed El Messaoudi en Andy Kawaya, die vorige week aansloten op training, konden nu ook matchritme opdoen met de beloften, die Oostende met 3-1 klopten. Beiden speelden een helft, Kawaya scoorde vanaf de stip. En er was nu ook de comeback van doelman Moris, die zijn eerste match in zes maanden keepte. Ook Leal maakte de negentig minuten vol.

De Sart rust na hersenschudding

Zulte Waregem-middenvelder Julien De Sart moet vooral rusten na zijn hersenschudding na een botsing met Gent-speler Andrijasevic. Leya Iseka (knie) en Jensen (dij) trainden voluit mee met de groep. Jensen behoorde zondag niet tot de selectie. Ook Coopman (voet/enkel) had opnieuw last na een contact, maar hij kon de oefensessie volmaken. Vandaag in de namiddag wordt de selectie gemaakt. Woensdagochtend vertrekt Essevee naar Italië voor de partij tegen Lazio. Vanaf vandaag start ook de voorverkoop voor het duel in eigen huis tegen Vitesse op 19 oktober en de verplaatsing naar Nice op 23 november.

De Ridder verzwikt enkel

Voor de manschappen van Peter Maes stond er daags na de wedstrijd tussen Lokeren en Standard een hersteltraining op het programma. Steve De Ridder verscheen niet op het oefenveld. De flankmiddenvelder verzwikte zondag na 38 minuten zijn enkel en werd vervangen. De Ridder moet het enkele dagen rustig aan doen. Verder onderzoek moet duidelijkheid geven over de ernst van de blessure.

Rolland vreest voor kruisbanden

Bij KV Kortrijk is Elohim Rolland uitgevallen met een knieblessure. De middenvelder maakte een verkeerde beweging op training en er was een krak te horen. Gevreesd wordt dat de kruisbanden geraakt zijn. Dat zou een grote streep zijn door de rekening van de Fransman, die nog steeds op een vertrek aast. Binnen enkele dagen zal een scan meer duidelijkheid moeten brengen. Zowel Kagelmacher, Kage, Atal als Stojanovic zijn weer terug te vinden op het trainingsveld. Kortrijk ontvangt op 29 november Antwerp in het Guldensporenstadion voor de 1/8ste finales van de beker om 20 uur.

Oktoberfest in Versluys Arena

Op vrijdag 6 oktober organiseren KV Oostende en sponsor Filou opnieuw een heus Oktoberfest in de Versluys Arena na de succesvolle eerste editie van vorig jaar. Het Filou Bierfest voorziet een breugelbuffet en sfeervolle optredens van die Original Dorfsmusikanten, Yves Segers, Swoop en Paul Severs. Alle deelnemers worden opgeroepen om in Dirndl-jurk of in Lederhose op te dagen. Tickets kosten 40 euro en zijn te koop in de KVO-fanshop, via 0492/25.90.90 of mail naar events@kvo.be. De spelers kregen gisteren een vrije dag.