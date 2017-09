Deze 34 kandidaten knielen neer voor paus Erik: alle deelnemers van De Slimste Mens zijn bekend

De hoogmis van de Vlaamse quizzen is terug. De Slimste Mens Ter Wereld is helemaal klaar om haar vijftiende seizoen op een devote manier in te zetten. Eerder verklapte paus Erik al met een opvallende persiflage op de kerk wie de juryleden zullen zijn dit jaar. Nu weten we ook wie een schietgebedje zal doen om de felbegeerde titel in de wacht te slepen. Onder hen enkele opmerkelijke namen.