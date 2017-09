De Rode Duivels zullen niet langer naar Azië trekken in november. De Belgische nationale ploeg zou er normaal gezien tussen 9 en 14 november een promotietour houden maar die werd afgelast na verzet van de spelers (en hun clubs), zo meldt Het Laatste Nieuws. Die periode is het namelijk bijzonder druk, waardoor de clubs en de spelers zo’n verre reis niet zagen zitten. In plaats daarvan komen er twee oefenmatchen, tegen Japan en Mexico, in eigen land.