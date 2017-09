Adnan Januzaj staat voor het jaar van de waarheid: “Ik wil met de Rode Duivels naar het WK”

Adnan Januzaj staat voor de belangrijkste tien maanden van zijn nog prille carrière. De 22-jarige middenvelder trok deze zomer definitief de deur van Manchester United achter zich toe en verhuisde naar het Spaanse Real Sociedad. Mede door een blessure kon hij er nog geen basisplaats versieren, maar Januzaj is razend ambitieus: “Ik hoop om met de Rode Duivels naar het WK te gaan deze zomer.”

76 minuten tegen Real Madrid, 73 minuten tegen Deportivo en 45 minuten tegen Valencia. Tot zover de speelminuten van Adnan Januzaj bij zijn nieuwe werkgever Real Sociedad. De 22-jarige middenvelder is echter op een missie, en weet al wat hij gaat doen als hij zijn eerste goal scoort voor de club uit San Sebastián. “Mijn eerste goal draag ik op aan Louis van Gaal”, klonk het eerder bij Januzaj. Zijn relatie met de Nederlandse ex-coach is dan ook verzuurd. “Ik was gefrustreerd onder Van Gaal en was niet dezelfde Adnan als het jaar daarvoor. Ik werkte hard op training maar moest plots toch plaatsnemen in de tribune. Dat is pijnlijk voor een jonge speler en ik verloor het spelplezier”, klinkt het in een interview met de Daily Mail.

Adnan Januzaj speelde dit seizoen al tegen Real Madrid. Foto: EPA-EFE

Januzaj verloor zijn plaats bij Manchester United, maar ook zijn uitleenbeurt aan het intussen gedegradeerde Sunderland draaide op een teleurstelling uit. “De fans hadden altijd kritiek op mij, alsof ik de enige was die op het veld stond bij Sunderland. Ik ben nog steeds een jonge speler en leer nog steeds. Maar ik ging wel altijd voluit. Ik probeerde om iets te forceren, maar Sunderland is geen topclub en dan is het natuurlijk moeilijker”, klinkt het.

Omdat Januzaj bij United op geen basisplaats meer kon rekenen, stemde Mourinho in met een definitieve transfer. Naar Spanje, met de hulp van bondscoach Roberto Martinez. Hij is fan van Januzaj en deed een goed woordje bij de clubleiding van Real Sociedad. “Mijn eerste doel is nu om hier indruk te maken. En dan hoop ik op een plaats bij de Rode Duivels voor het WK. Ik ben geboren in België en groeide er op. België is mijn land”, is Januzaj duidelijk.