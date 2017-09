Donald Trump: “Prinses Diana in bed krijgen? Dat kon ik, maar ze zou eerst hiv-test moeten ondergaan”

De stoere machopraat van Donald Trump keert zich opnieuw tegen de Amerikaanse president. In een opgedoken interview uit 1997 spreekt hij vol lof over prinses Diana - “even mooi als een supermodel” - en zegt hij dat hij haar wellicht had kunnen krijgen. “Na een hiv-test”, zegt hij erbij.

In de jaren 90 was er nog geen sprake van president Donald Trump. Toen was de zakenman gewoon nog een tv-gezicht en een graag geziene gast in talkshows, zoals het radioprogramma van Howard Stern. Trump deed er heel wat straffe uitspraken, zo blijkt uit opgedoken opnames.

The Washington Post kreeg via Factbase een opname in handen uit 1997 waarin Trump zijn bewondering voor de Britse prinses Diana uit. “Ze is heel mooi, even mooi als supermodellen. Ze was groot en had een prachtige huid”, zegt Trump in de opname.

Dat Trump een boontje had voor Diana, was al naar buiten gekomen tijdens de campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Trump ontkende toen nog dat hij ooit gezegd had dat hij haar zou kunnen krijgen, maar in de opname zegt hij dat wel degelijk wanneer Stern hem vraagt of hij haar in bed had gekregen. “Ik zou dat waarschijnlijk gekund hebben”, bevestigt Trump. Beluister het fragment vanaf minuut 29:30.

Op dat moment had Trump al gezegd dat hij vrouwen altijd vroeg om naar de dokter te gaan voor hij het bed met hen deelde. “En zou je dat met Diana ook gedaan hebben”, vraagt Stern hem. “Ga terug naar mijn Lexus, je moet eerst nog naar de dokter, zou ik haar gezegd hebben”, antwoordt Trump lachend.