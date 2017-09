Indrukwekkend Club Brugge bevindt zich tussen de grootheden, terwijl Oostende in de kelder van Europa zit

Ivan Leko is goed bezig. Zijn Club Brugge won afgelopen weekend de topper tegen Charleroi en staat vier punten los aan kop van de Jupiler Pro League. In België domineert blauw-zwart dus, maar ook in vergelijking met teams uit andere Europese competities doet Club het uitstekend. KV Oostende daarentegen hoort bij de zwaksten clubs op dit moment.

Na acht competitiewedstrijden telt Club Brugge liefst 21 punten. Slechts één keer konden de troepen van Leko niet winnen, nota bene op bezoek bij Moeskroen (2-1 verlies). Club scoorde al 20 doelpunten (het meeste) en kreeg er amper zes tegen (het minste).

Dat alles is goed voor een winstpercentage van 88 procent. Daarmee is Club het tweede team na de vijf Europese clubs die nog foutloos zijn dit seizoen: Barcelona, Juventus, Napoli, FC Porto en Viktoria Plzen. Het doet daarmee echter beter dan Celtic, PSG, Sporting Lissabon (allen 86 procent), Borussia Dortmund, Manchester United, Manchester City, Monaco, Galatasaray en Inter (allen 83 procent).

Het sterke is ook dat Club slechts drie keer thuis speelde tot nu toe en daarin al negen keer scoorde, goed voor drie goals per match. Hier doen slechts enkele topclubs beter. Dat zijn: Napoli (4,5), Barcelona, Borussia Dortmund (4,4), Monaco (4), FC Porto (3,8), Man United (3,4) en PSG (3,3). Blauw-zwart doet echter beter dan onder andere Juventus, Milan, Inter en Atlético Madrid.

Foto: Photo News

Kustboys

Aan de andere kant van het spectrum vinden we KV Oostende terug. Twee punten na acht competitiewedstrijden, zes nederlagen, zes doelpunten voor (minste) en vijftien doelpunten tegen (op één na meeste). En coach Yves Vanderhaeghe ontslagen. Het was niet meteen de competitiestart waar de Kustboys van Marc Coucke op gehoopt hadden.

Dat vertaalt zich dan ook Europees gezien in enkele slechte cijfers. Zo zit Oostende aan amper 0,3 punten per wedstrijd. Slechts acht Europese teams doen op dit moment slechter. Dat zijn: Alaves, Benevento, Crystal Palace, Roda JC (0), Denizlispor, FC Köln, Malaga en Vitosha Bistritsa (0,2). Oostende staat tussen enkele tweedeklassers als Bolton, Tours en Kaiserslautern.

Het enige ‘positieve’ nieuws is dat Oostende het nog redelijk doet als we kijken naar doelpunten voor en tegen per wedstrijd. En dat ook Eupen het vrij slecht doet met 0,5 punten per match. Er is dus hoop.