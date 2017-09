Prins Harry en Meghan Markle breken met ongeschreven regel

Vorig weekend zaten prins Harry en Meghan Markle in het publiek tijdens de openingsceremonie van de Invictus Games in Toronto, maar ze waren enkele rijen van elkaar verwijderd. Nu zijn ze wel samen in de Canadese stad gesignaleerd terwijl ze handjes vasthielden. Daarmee breken met de gewoonte onder Britse royals om zuinig te zijn met publieke tekenen van affectie.

Het is gebeurd: de Britse prins Harry en Meghan Markle hebben zich na een jaar relatie eindelijk samen in het publiek vertoond. Ze liepen hand in hand terwijl ze op weg waren naar een tennispartij tussen rolstoelpatiënten uit Australië en Nieuw-Zeeland en zagen er uiterst ontspannen uit. Ze hielden zelfs elkaars hand vast, iets waar je Harry's broer William en diens vrouw Kate Middleton niet snel op zal betrappen. Er is geen regel die voorschrijft dat het niet mag, maar de Britse royals staan er doorgaans op om professioneel over te komen. Elkaar kussen of handjes vasthouden op openbare gelegenheden hoort daar niet bij.

Dat prins Harry en Meghan zich hiervan niets aantrekken en, zelfs als ongetrouwd koppel, in het openbaar elkaars hand vasthouden, doet royaltywatchers vermoeden dat er een verloving zit aan te komen. Meghan Markle zelf speelde alvast in op deze geruchten door een blouse te dragen die haar vriendin Misha Nonoo ontworpen heeft. Het kledingstuk wordt voor 251 euro verkocht onder de naam ‘The Husband’. Hint hint, Harry...

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: AFP