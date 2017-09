Politie doet huiszoeking op kabinet van Zuhal Demir

De politie voert dinsdagvoormiddag huiszoekingen uit op het kabinet van Zuhal Demir, de N-VA-staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Dat meldt de krant La Capitale en wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De huiszoekingen kaderen in het onderzoek rond de International Polar Foundation van poolreiziger Alain Hubert. Voorlopig wil het parket geen verdere informatie kwijt.

Alain Hubert. Foto: Photo News

Strijdbijl begraven

Poolreiziger Alain Hubert en staatssecretaris Zuhal Demir begroeven eerder dit jaar de strijdbijl in verband met het poolstation Prinses Elisabeth. De Belgische Staat werd in juni volledig eigenaar van het poolstation, maar kende het beheer ervan voor minstens zes jaar toe aan de stichting Hubert.

Hubert en de Belgische Staat voerden al enkele jaren een juridische strijd rond de poolbasis. Demirs voorganger Elke Sleurs (N-VA) had het IPF uit het poolsecretariaat, het bestuursorgaan van de poolbasis, gezet. De juridische twisten leidden ertoe dat er vorig jaar geen missie naar de Zuidpool kon doorgaan. Sleurs werd meerdere keren veroordeeld omdat ze het bestuur van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth van de poolstichting had afgenomen.

De International Polar Foundation vroeg op een gegeven moment zelfs aan premier Michel dat hij Sleurs tot de orde zou roepen. “We vragen formeel aan de premier om deze rampzalige situatie onverwijld recht te zetten door, net zoals de Raad van State, te erkennen dat de poolstichting de enige operator is van de Prinses Elisabeth-basis en door met haar de overeenkomsten af te sluiten die het mogelijk maken de basis te vrijwaren”, klonk het in een open brief.

Hubert werd wel betrapt toen hij de basis half leeg leegplunderde.