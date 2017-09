Mertens over hoe hij één van de dodelijkste aanvallers in Europa werd en zijn nieuwe status: “Supermooi, maar niet altijd makkelijk”

Een weekend zonder dat Dries Mertens een doelpunt maakt of een assist geeft, ze zijn zeldzaam geworden. Afgelopen zaterdag was het zover. Dat doet echter niets af van de straffe cijfers die onze landgenoot ook dit jaar laat noteren. Het heeft hem een bijna goddelijke status opgeleverd: “Iedereen wil een handtekening of een selfie”, zegt Mertens in een interview met De Telegraaf.

Vorige week werd Mertens nog maar eens vergeleken met Diego Maradona, na zijn fantastische goal voor Napoli tegen Lazio. De fans van de Partenopei dromen al luidop van de eerste titel sinds 1990, met Mertens als hun nieuwe cultheld. Dat vertrouwen is terecht aangezien Napoli de voorbije twee seizoenen, samen met AS Roma, dé uitdager was van Juventus door hun oogstrelend voetbal.

Mertens speelt sinds vorig seizoen in de spits bij het team van coach Maurizio Sarri, waar hij belandde na de blessure van Arkadiusz Milik. De Pool scheurde ook dit seizoen zijn kruisbanden en ligt opnieuw voor maanden in de lappenmand. Mertens zal dus niet snel naar de flank verhuizen, ook al omdat hij alweer straffe statistieken laat noteren dit seizoen.

Zo zit Mertens aan één goal per match: zes doelpunten in zes wedstrijden. Dat zijn er evenveel als Edin Dzeko en Mauro Icardi. Enkel Paulo Dybala (10) en Ciro Immobile (8) doen voorlopig beter in de Serie A. Mertens scoort dit seizoen één keer om de 76 minuten en behoort daarmee tot de meest dodelijke aanvallers in Europa. Hij doet ook 14 minuten beter dan Romelu Lukaku:

Europe's most deadly strikers across the big league's. #Dybala top in terms of games/minutes/goals

[@oluwashina] pic.twitter.com/tVXbRvWBFa — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 25 september 2017

Als we kijken naar het aantal doelpunten plus assists in alle competities in 2017, wordt het helemaal mooi voor Mertens. In die rangschikking moet hij slechts vier spelers laten voorgaan en behoort hij tot een select clubje van slechts drie spelers. Mertens zit aan 24 doelpunten en 10 assists dit jaar, enkel Robert Lewandowski (29 + 10) en Luis Suarez (20 + 12) zitten ook aan minstens 20 goals en 10 assists.

De rangschikking:

Nieuwe status

De prestaties van Mertens hebben hem zeker in Italië geen windeieren gelegd. Hij was er al populair maar ondertussen heeft hij een bijna goddelijke status verworven in Napels. “Dat is supermooi om mee te maken, maar niet altijd makkelijk”, geeft Mertens toe in De Telegraaf. “Want normaal over straat lopen is er niet meer bij. Iedereen wil een handtekening of een selfie, en dan heb ik het ook echt over iedereen.”

Vertrekken bij Napoli, en een terugkeer naar de Nederlandse Eredivisie, is voorlopig dan ook geen optie. “Het is hier prachtig”, aldus de Rode Duivel. “Daarom kan ik ook niet zeggen of ik ooit nog terugkeer bij een Nederlandse club. Ik heb het hier bij Napoli, op dit niveau en qua leven geweldig naar mijn zin.”

Mertens blikte ook terug op de weg die hij moest afleggen om op dit niveau te geraken. “Ik ben iemand die er altijd alles voor heeft gedaan. Ik was kleiner, dus leerde ik sneller denken. En als ik werd beoordeeld op mijn lengte, dan gebruikte ik dat voor mezelf als motivatie. Mijn fysiek was daardoor eerder een wapen dan een nadeel. Omdat ik fysiek de mindere was, moest ik op andere vlakken beter zijn.”

“Op technisch gebied heb ik echt heel veel extra trainingen gehad. Op een gegeven moment ging ik groeien, bleef de rest stilstaan en kwamen mijn voordelen. Nog steeds probeer ik uit de duels te blijven en nog zo snel mogelijk de één-tegen-één op te zoeken”, besluit Mertens.