Coach van Las Palmas stapt na zes speeldagen op

Manuel Marquez heeft zijn ontslag ingediend als trainer van Las Palmas. Hij deed dat maandagavond, daags na de 0-2 nederlaag tegen Leganes. Na zes speeldagen staat Las Palmas vijftiende in de Primera Division met 6 punten.

De 49-jarige Marquez was pas sinds het begin van het seizoen in functie als hoofdcoach bij Las Palmas. Daarvoor trainde hij de reserven. Zijn adjuncten Juan Carlos Valeron en Francisco “Paquito” Ortiz nemen voorlopig over.

Marquez is al de derde coach in La Liga die dit seizoen vertrekt bij zijn club. Luis Zubeldia (Alaves) en Fran Escriba (Villarreal) gingen hem voor.