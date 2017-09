Zaterdag was Celtic Glasgow in de immer spannende Old Firm met 2-0 te sterk voor Rangers FC (het nieuwe Glasgow Rangers). Tijdens de wedstrijd was er even heel wat commotie omdat Rangers-speler Josh Windass zijn eigen trainer tackelde. Een parodie daarop kon niet lang uitblijven en een dag later pakte ex-verdediger Stephen Craigan (Motherwell) uit met een snoeiharde tackle live op tv. Het slachtoffer? Voormalig Celtic-aanvaller Chris Sutton...

De grap van Craigan: