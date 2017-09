Alberto Contador noemt dopingschorsing “één van de grootste onrechtvaardigheden in de sportgeschiedenis”

Alberto Contador zette na de Vuelta in thuisland Spanje een punt achter zijn indrukwekkende profcarrière. ‘El Pistolero’ won zeven grote rondes, maar klokt zelf nog steeds af op négen grote rondes. De 34-jarige Contador zag zijn eindzeges in de Tour van 2010 en de Giro van 2011 namelijk geschrapt worden nadat hij betrapt werd op het gebruik van clenbuterol — het befaamde 0,00000000005 interview, weet u nog. “Mijn schorsing is nog steeds één van de grootste onrechtvaardigheden in de sportgeschiedenis”, vertelde Contador daar deze week over in een radio-interview.

Alberto Contador heeft altijd beweerd dat hij geen doping nam en stak de positieve plas op het eten van besmet vlees. “De organisator van de Ronde van Castilla y Leon was die avond in de Tour en bracht een bezoek aan ons hotel. De kok suggereerde dat hij voor ons een lekker stuk vlees in de pan kon leggen, dat hij net had gekocht. Samen met drie ploeggenoten at ik ervan”, vertelde Contador op zijn intussen legendarische interview in 2010.

“Dat was één van de grootste onrechtvaardigheden in de sportgeschiedenis”, verklaarde Contador, twee weken na het einde van de Vuelta, aan het Spaanse radiostation Onda Cero. “Ik onthoud vooral het werk dat ik deed in aanloop naar de Tour (2010, red.) en de Giro (2011, red.). Maar ook de reacties van de mensen die me tijdens die periode steunden. Ik schenk geen aandacht wat er toen in de kranten is verschenen. Ook al zal ik dat gevoel altijd blijven meedragen, het was één van de grootste onrechtvaardigheden in de sportgeschiedenis”, klonk het bij Contador.

El Pistelero vertelde in datzelfde radio-interview wanneer hij exact de knoop doorhakte om op wielerpensioen te gaan. “Eigenlijk dacht ik er nog aan om door te doen tot de Giro in 2018. Maar toen viel ik tweemaal in de negende rit van de Tour en verloor ik de kans op een goed eindklassement. Dat was de druppen en toen nam ik de beslissing om ermee op te houden.”