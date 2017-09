Zoveelste episode: vete tussen Neymar en Cavani bij PSG startte met deze rake opmerking van de Uruguayaan

Komt het ooit nog goed tussen Neymar en Edinson Cavani? We zijn ondertussen negen dagen verder na hun ruzie op en naast het veld omtrent een strafschop, maar het drama bij PSG is verre van voorbij. Volgens de Spaanse krant El Pais begon de vete tussen beide heren al bij hun eerste ontmoeting...

Het gaat al een tijdje slecht tussen Neymar en Cavani. De Braziliaan wil graag zoveel mogelijk doelpunten maken om, ten eerste, te wedijveren met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor de Gouden Bal en, ten tweede, een premie van 1 miljoen euro op te strijken als topschutter van de Ligue 1. Cavani wil die premie echter ook graag cashen en stuurde in de bewuste wedstrijd tegen Lyon Neymar wandelentoen die nogal ostentatief kwam vragen of hij een strafschop mocht nemen.

Toen Dani Alves ook nog eens de bal voor een vrije trap afsnoepte van Cavani om die aan Neymar te geven, was het hek van de dam. Er zou bijna gevochten zijn achteraf in de kleedkamer en beide aanvallers werden op het matje geroepen bij coach Unaï Emery. Er kwam ook een verzoenend etentje met Alves en de rest van het team aan te pas om de plooien glad te strijken.

Dinsdag werd dan het gerucht de wereld ingestuurd dat PSG Cavani een miljoen euro aangeboden heeft als hij Neymar de strafschoppen laat nemen. Bovenop de premie indien hij topschutter zou worden. Daar had Cavani echter geen zin in, hij weigerde het zoetmakertje en houdt het been stijf.

Nu komt El Pais met het verhaal over de eerste ontmoeting tussen Neymar en Cavani, die mogelijk aan de basis ligt van hun vete. De Uruguayaan zou namelijk een serieuze steek hebben uitgedeeld aan zijn nieuwe ploegmaat toen die voor het eerst de kleedkamer binnenkwam. “En wie is dit? Denk jij soms dat je Messi bent?”, zei Cavani tegen Neymar, die naar PSG verhuisde om net uit de schaduw van Messi te kunnen treden...