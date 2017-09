Dit zijn de vijf genomineerden voor de Flandrien 2017

De kogel is door de kerk. De jury van de Flandrien 2017 heeft in de Auberge du Pecheur in Sint-Martens-Latem, bij een lunch met bijhorende Belgische wijnen de namen geselecteerd van de vijf renners die op 7 november kans maken om verkozen te worden tot Flandrien 2017. Hieronder de vijf kandidaten, in alfabetische volgorde. Het zijn de profrenners zelf die de komende weken uit deze voorselectie de opvolger van Greg Van Avermaet kiezen.

De Gendt Thomas

Aanvaller pur sang, vaak tegen beter weten in. Stal nog maar eens de harten van de wielerfans door in de Tour de France meer dan 1200 kilometer in de aanval te rijden. Kreeg zelfs de steun van Lance Armstrong toen bleek dat wel Warren Barguil en niet Thomas De Gendt de prijs van de superstrijdlust kreeg overhandigd. Zette dit foutje van de Franse jury eigenhandig recht door in de Vuelta zowaar in de spurt zijn etappe te winnen. Behoort daarmee tot het selecte kransje renners die zowel in Tour, Giro als Vuelta een etappe wonnen.

Thomas De Gendt schaarde zich in de Vuelta bij een select clubje Foto: BELGA

Gilbert Philippe

Tjah, wat kan je over Philippe Gilbert nog vertellen. Ondanks een rijk palmares vond de 35-jarige Monegask bij Quick.Step opnieuw de drive van weleer. Schonk Yves Lampaert de zege in Dwars door Vlaanderen, was de beste man in koers in de E3 Harelbeke maar zette het Vlaamse orgelpunt door op ouderwetse manier, na een aanval van meer dan honderd kilometer, de Ronde van Vlaanderen op zijn naam te schrijven. Alsof dat niet volstond, klopte hij ook nog eens Michal Kwiatkowski in de finale van een vernieuwde Amstel Gold Race.

Philippe Gilbert won op ouderwetse wijze de Ronde van Vlaanderen Foto: Photo News

Lampaert Yves

Nog maar 26 jaar oud maar toch al een palmares om u tegen te zeggen. Skartte dit jaar onweerstaanbaar naar winst in Dwars door Vlaanderen, nam de maat van rivaal/boezemvriend Victor Campenaerts in het nationaal kampioenschap tijdrijden en zette zelf het orgelpunt door de eerste rit in lijn van de Ronde van Spanje voor zijn rekening te nemen, wat hem ook voor één dag de rode leiderstrui opleverde. Ouderwetse coureur in een nieuwerwets jasje.

Yves Lampaert zette het orgelpunt op een topseizoen in de eerste rit van de Vuelta Foto: AFP

Naesen Oliver

Ondanks alle pech één van de protagonisten van het Vlaamse voorjaar. Spurtte met Van Avermaet en Gilbert voor de winst in Harelbeke, was betrokken in de valpartij met Sagan en Gilbert op de Oude Kwaremont tijdens de Ronde van Vlaanderen en reed in Parijs-Roubaix vermoedelijk vaker lek dan de rest van het peloton tesamen. Werd uiteindelijk toch beloond voor zijn inzet met winst op het BK in Antwerpen. Toonde zich tijdens de Tour een waardig nationaal kampioen.

Oliver Naesen toonde zich een waardig Belgisch kampioen Foto: BELGA

Van Avermaet Greg

Samen met Philippe Gilbert de smaakmaker van het voorjaar. En wat voor een voorjaar. Winst in de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. En voeg daar ook nog maar een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen aan toe, ondanks een valpartij op de Kwaremont. Sluit het seizoen meer dan waarschijnlijk af als nummer één van de wereld en de World Tour.