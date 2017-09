Vrouw meermaals verkracht door jongeren tussen 15 en 18 jaar oud

De politie van Tilburg, niet zover van de Belgische grens, heeft dinsdagochtend vijf jongeren thuis of op school opgepakt in een onderzoek naar de verkrachting van een 24-jarige vrouw.

“In februari van dit jaar deed een 24-jarige vrouw uit Tilburg-Noord aangifte van het feit dat ze over een langere periode misbruikt is door een groep jongens. Pas nadat ze verhuisd was, is het misbruik gestopt. Eerder durfde ze niet naar de politie te stappen uit angst voor represailles”, zegt de woordvoerder van de politie in Tilburg.

Na de aangifte is de afdeling Zeden een onderzoek gestart. Nu zijn vijf jongens, die behoren tot een jeugdbende, opgepakt.

Het gaat om twee 15-jarigen, een 16-jarige, iemand van zeventien en een meerderjarige die net achttien is geworden. Ze zijn dinsdagochtend thuis of op school opgepakt.

De vrouw werd in haar eigen woning meermaals seksueel misbruikt. Ze werd ook bedreigd zodat ze niet naar de politie durfde te stappen. Naast het misbruik namen de jongeren ook verschillende kostbaarheden mee uit de woning. “We sluiten niet uit dat nog meer arrestaties volgen”, zegt de politie.