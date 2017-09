Manchester United of Manchester City? Engels woelwater maakt zijn keuze op basis van een bijzonder argument

Het is voorlopig Manchester boven in de Premier League. United en City gaan namelijk aan kop van de stand met zestien punten na zes wedstrijden. Maar wie zal het aan het einde van de rit halen? Woelwater Joey Barton denkt er het zijne van.

De ondertussen 35-jarige Engelsman, die momenteel een schorsing uitzit voor gokken, kreeg de keuze voorgelegd bij talkSPORT radio: de Red Devils of de Citizens? Barton, die nochtans jaren voor Man City speelde, koos om een opmerkelijke reden voor de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini.

“Vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat hun coach een serial winner is. Hij weet hij hoe moet winnen.”, aldus Barton. “Maar ook omdat United fysiek gezien beter voorbereid is om het koude weer en de opeenvolging van wedstrijden aan te kunnen. Herinner je vorig seizoen, toen City geweldig startte. En toen kwam de koude. Ik ben er niet zeker van of die Zuid-Amerikanen daarvan houden.”

Voor alle duidelijkheid: bij de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany spelen zeven spelers uit Zuid-Amerika. Dat zijn Ederson, Claudio Bravo, Danilo, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Gabriel Jesus en Sergio Aguëro. Man United heeft er drie: Marcos Rojo, Sergio Romero en Antonio Valencia.