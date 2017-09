Kritische Eden Hazard stelt zijn “ideale speler” samen en doet opmerkelijke uitspraak over zijn rol als aanvoerder bij de Rode Duivels

Eden Hazard werkt gestaag aan zijn comeback na een zware enkelblessure. Hij startte in de League Cup voor Chelsea en mocht al drie keer invallen in de Premier League van Antonio Conte. Hazard kijkt dus door een roze bril, maar is niet bepaald fan van de filosofie van zijn coach. Bovendien deed hij een nogal opmerkelijke uitspraak over zijn rol als kapitein bij de Rode Duivels.

Hazard kreeg in een interview met France Football de kans om zijn ideale voetballer samen te stellen. Hij maakte daarbij enkele begrijpelijke keuzes, maar koos toch ook voor de talenten van enkele verrassende spelers. Zo zou hij graag kunnen koppen als Christian Benteke.

“Is dat mijn zwakste punt? Nee, helemaal niet. Ik ben een goede kopper. Ik ben gewoon klein. Wat ik er vooral niet leuk aan vind, is dat springen. Ik ben altijd bang dat tegenstanders me voor gaan zijn. Al kan ik wel hoog springen, mijn timing is goed. Het is die kopslag. Ik doe altijd mijn ogen toe. Ik zou het hoofd nodig hebben van Cristiano Ronaldo. Of van Marouane Fellaini. En Benteke, die gek! Als hij springt, is het een doelpunt”, stelt Hazard.

De man van wie hij de visie zou willen, is ploegmaat Cesc Fabregas. “Hij heeft het beste spelinzicht in de hele wereld”, vindt de Rode Duivel. “Hij loopt niet snel en technisch is hij niet subliem, maar hij heeft dat iets sinds hij geboren was. Als ik zijn visie had, zou ik op een veel hoger niveau zitten. Hij kan een perfect pass geven zonder te kijken.”

Kapitein Hazard

Ook qua leiderschap kijkt hij naar een speler waarmee hij samenspeelde bij Chelsea, al is hij zelf volledig anders als kapitein van de Rode Duivels. “Ik spreek niet graag”, zegt Hazard. “Ik ben dan wel kapitein van de nationale ploeg, maar ik zou eigenlijk niets. Ik hou ervan om te spreken op het veld, met de bal. Zoals Zidane in zijn tijd… Kapitein zijn, dat is ook iets intiems. Sommigen zijn geboren om te roepen. Zoals John Terry, de beste kapitein ter wereld. Die roept en spreek met je, ook al ben je slecht bezig. Als ik kapitein ben denk ik: Wat ga ik zeggen? Ik zou het moeten kunnen, maar kan het niet. Ik hou er gewoon niet van om te praten.”

Zijn snelheid, daar houdt Hazard wel van. “Ik denk dat ik mijn versnelling van mijn moeder heb. Zij en mijn vader waren sportleerkrachten. Al heb ik die snelheid wel maar voor enkele meters, niet over een langere afstand. Ik word namelijk snel moe. Maar tijdens de eerste vijf meter na de start, ben ik niet slecht.”

Mee verdedigen?

Moe, dat is Hazard ook vaak op het veld. De reden? De filosofie van Antonio Conte. De Italiaan eist namelijk dat iedereen mee verdedigt. Maar daar is Hazard geen fan van. “Je moet niet altijd mee verdedigen, dat is nutteloos”, vindt de Rode Duivel. “Als je teveel verdedigt, word je te vermoeid. Als ik een hele match moet verdedigen, mag je me na 60 minuten vervangen. En ik ben vrij fit. Er zijn mensen gemaakt om te verdedigen en om aan te vallen.”

Verder koos Hazard voor de vrije trappen van Christian Eriksen, de afwerking van Luis Suarez, de fysiek van Ronaldo, de klasse van Andres Iniesta en het bewegen zonder de bal van Karim Benzema.