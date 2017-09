In 'Zo Man Zo Vrouw' geeft Jani koppels met een aparte kledingsmaak een make-over. Zo gaat het al tien seizoenen lang, maar de 77-jarige Jeannine wil de rollen eens omdraaien. Jeannine is een kwieke oma in een felgele stretchjurk, die een eigen kledingzaak én een missie heeft: Jani meer kleur doen dragen. Maar daar is de stylist zelf niet zo van overtuigd.

Zo Man Zo Vrouw, donderdag 28 september om 20u35 op Vijf