Fietser belandt onder wielen truck en raakt zwaargewond

Beveren-Waas - Een fietser is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestuurder van een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde om 15 uur in de Elzestraat in het Oost-Vlaamse Beveren.

De bestuurder van de truck hoorde kort nadat hij was vertrokken plots een klap. Toen hij stopte en uit zijn cabine stapte om te kijken wat er aan de hand was, vond hij een fiets onder zijn trekker.

De fietser zelf lag net achter de vrachtwagen. Het is nog onduidelijk hoe de man onder de wielen van de truck was beland. De vrachtwagenchauffeur verklaarde dat hij de fietser op geen enkel moment gezien had. De kans is groot dat het om een dodehoekongeval ging.

Het slachtoffer, een zestiger, kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Daarna werd hij overgebracht naar het UZA in Edegem. De man werd zwaargewond aan zijn onderste ledematen. Door het ongeval werd de Elzestraat tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.