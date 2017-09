Boyata is blij om in eigen Brussel te spelen: “Ik weet hoe groot Anderlecht is, maar ik was nooit fan”

Celtic-coach Brendan Rodgers en Brusselaar Dedryck Boyata hebben dinsdag, een dag voor de wedstrijd tegen Anderlecht op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League, benadrukt dat Celtic niet naar Brussel is gekomen voor een nederlaag. “We willen minstens derde worden in onze groep”, liet Rodgers optekenen.

Rodgers: “Voor beide ploegen een sleutelwedstrijd”

Celtic won afgelopen weekend nog met 0-2 bij rivaal Rangers, maar wil zichzelf niet de favorietenrol in de schoenen schuiven.

“Als je realistisch bent, is dit voor beide ploegen een sleutelwedstrijd om de kansen gaaf te houden op Europees voetbal na Kerstmis”, aldus Rodgers. “Het wordt een zware match. We moeten ons eigen spel spelen. Vorig jaar hebben we goede prestaties op de mat gelegd in de uitwedstrijden bij Mönchengladbach en Manchester City. Daar willen we hier op verder bouwen. De omstandigheden zijn goed: het veld ligt goed, het stadion is mooi. We hebben er zin in. Het is een kans voor beide ploegen op een Europese lente. Tegen PSG hebben we ons best gedaan een resultaat te behalen. Maar de druk is er nu ook. We hebben ons geplaatst voor de Champions League om hier ook iets te presteren. Dit is daar een kans voor.”

Of Anderlecht favoriet is omdat ze thuis spelen? “Als je thuis speelt, zie je dat als een voordeel. Als wij voor onze 60.000 fans spelen genieten we ook. Maar als bezoekende ploeg kan je misschien wat meer ruimte krijgen. Wij kunnen op balbezit spelen, maar we zijn ook een ploeg met snelle jongens die op de tegenaanval kan spelen.”

Foto: BELGA

Rodgers gaf ook een blijk van medeleven voor de bij Anderlecht vertrokken René Weiler. “Het is altijd jammer wanneer een trainer zijn job verliest. Maar Anderlecht zal deze Champions League zien als een kans om iets recht te zetten. En je weet nooit wat er gebeurt met een nieuwe trainer. Anderlecht heeft een interim-trainer die zijn systeem al twee keer veranderde. Het is interessant om te zien wat ze nu gaan doen. We hebben de ploeg zo goed mogelijk geanalyseerd en bestudeerd. Het zal niet makkelijk zijn.”

De Celtic-coach kan sinds vorig weekend achterin ook opnieuw rekenen op onze landgenoot Dedryck Boyata. “Hij speelde al enkele keren samen met Simunovic en ik zie een goede verstandhouding tussen hen. Dedryck is een jonge speler die veel vooruit en agressief verdedigt. Maar hij is meer dan een agressieve verdediger, hij is ook iemand die kan opbouwen. Hij is snel en fysiek sterk. Het is een top class player. Het is fantastisch voor hem om in zijn thuisstad te spelen. In Brussel, de plek waar hij is geboren. Ik verwacht dat zijn familie hier morgen zal zijn. Dat is mooi voor hem.”

Boyata: “Ik heb niks te maken met Anderlecht”

“Het is leuk om terug te keren naar Brussels en te mogen spelen in Brussel”, gaf Brusselaar Boyata toe. “Maar ik speel voor Celtic en heb niks te maken met Anderlecht, dus zie ik dit als een gewone Champions League- match. Ik ken Anderlecht al vanaf ik klein was maar we moeten hier focussen op de match. Het is ons doel om ook na Kerstmis nog Europees te spelen en daarvoor is Anderlecht misschien wel onze grootste tegenstander. Daarom is het belangrijk om hier punten te pakken.

“Maar er zijn geen gemakkelijke tegenstanders in de Champions League. Ze hebben het misschien moeilijk, maar ook voor hen is dit een belangrijke match. De fans verwachten om te winnen en we gaan ons best doen. Het is niet hetzelfde als tegen Bayern of PSG maar ik kom van België en weet hoe groot Anderlecht is. Vorig jaar heb ik hen gezien in de Europa League en toen al 0zag ik dat het moeilijk kan worden. En de andere spelers beseffen dat ook. Anderlecht is een zeer solide ploeg. Met enkele goede spelers zoals Harbaoui en Onyekuru, die is erg snel. En Teodorczyk is stevig. We hebben beelden gezien en ze maakten een goede indruk.”

Er zullen ook heel wat supporters zijn voor Boyata. “Mijn familie zal er zijn. Dat is mooi. Maar het mag me niet afleiden van de wedstrijd. Ik was ook geen fan van Anderlecht. Ik ben opgegroeid in Brussel en ik wilde wel voor hen spelen, maar ik was geen fan. Ik was dertien of veertien jaar toen ik op Neerpede een test deed maar ik was niet geslaagd. Het was het begin van mijn carrière. Ik kon wel op de Heizel spelen, maar het was te ver van school en daarom moeilijk om vol te houden en daarom ben ik dan naar White Star gegaan.”

Het is alleszins een moment om zich te tonen, ook voor de nationale ploeg want vrijdag maakt bondscoach Martinez zijn selectie bekend. “Ik wil geen druk leggen op mezelf. Het is een mogelijkheid om me aan het Belgische publiek te tonen maar dat is niet het allerbelangrijkste. De bondscoach heeft me al zien spelen en weet wat ik in m’n mars heb”, besloot de verdediger.