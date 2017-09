Mourinho voert subtiel druk op om geblesseerde Fellaini te sparen bij Rode Duivels

Manchester United-coach José Mourinho heeft dinsdag toelichting gegeven bij de afwezigheid van Marouane Fellaini in Moskou, voor de confrontatie met CSKA Moskou op de tweede speeldag van de Champions League. Naast Fellaini moet de Portugees ook middenvelders Paul Pogba en Michael Carrick missen met blessures.

De Portugese coach heeft nog de herstelde Nemanja Matic en Ander Herrera als ervaren centrale middenvelders achter de hand, maar gaf toe dat hij niet veel opties heeft om het geblesseerde trio op te vangen. “We zullen niet te veel man-tegen-man spelen denk ik, maar er komt hoe dan ook een team met kwaliteit op het veld”, aldus Mourinho.

Over Fellaini maakte hij zich geen zorgen. “Ik verwacht niet dat Fellaini lang out zal zijn. Er rust geen druk op hem tijdens de interlandbreak. Hopelijk kan ik nadien opnieuw op hem rekenen.” Met die laatste opmerking doelt Mourinho op het feit dat de Rode Duivels zich vorige maand in Griekenland al kwalificeerden voor het WK van komende zomer in Rusland.

Manchester United won haar eerste groepswedstrijd van de Champions League met 3-0 van FC Basel. CSKA Moskou behaalde in Lissabon een verrassende 1-2 zege bij Benfica.