Voetbalclub stapt naar de rechter om fout genomen penaltyreeks

FC Lisse stapt naar de rechter. De Nederlandse amateurclub is het er niet mee eens dat de strafschoppenreeks in het bekerduel met HSV Hoek moet worden overgedaan. De KNVB had dit besluit maandag genomen.

Lisse won vorige week in de eerste ronde van de KNVB-beker de serie met 5-4, maar de scheidsrechter liet de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen. De voetbalbond besloot dat de strafschoppenserie woensdag op 4 oktober opnieuw moet worden genomen. Na overleg met het bestuur en een afvaardiging van de spelersgroep heeft Lisse besloten een kort geding aan te spannen.

“Voetbal is een spel dat gespeeld wordt met bij de start twee keer elf spelers, een scheidsrechter en twee assistent-scheidsrechters. Het is erg dubbel om deze stap te moeten zetten, maar het voelt als onrechtvaardig en hiermee geven wij ook blijk dat wij achter onze ploeg staan. En deze steun verdienen zij ook”, aldus Lisse op de website.

De club heeft HSV Hoek op de hoogte gebracht van het besluit. “Ik wens te benadrukken dat HSV Hoek hier niet de fout heeft gemaakt maar de KNVB”, aldus voorzitter Leon Annokkee. HSV Hoek wordt getraind door Jannes Tant, voormalig coach van de beloften van Club Brugge, en heeft heel wat Belgische spelers in de rangen. Zinho Chergui (ex-Roeselare en -Antwerp) miste de beslissende penalty, Jordi De Jonghe stond in doel in de bewuste wedstrijd.

De KNVB vindt het jammer dat Lisse heeft besloten naar de rechter te stappen. “Het is heel vervelend. We vinden dat het spel altijd op het veld gespeeld moet worden. Maar we respecteren het besluit en wachten af wat er nu gebeurt”, zei een woordvoerder van de bond.

Binnen de KNVB waren er geen mogelijkheden om beroep aan te tekenen.