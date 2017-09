Schorsingen: Waasland-Beveren-spits Thelin krijgt 1 speeldag met uitstel

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Isaac Kiese Thelin een speeldag schorsing met uitstel en een boete van vierhonderd euro opgelegd. Het parket van de KBVB had twee speeldagen schorsing gevraagd voor de spits van Waasland-Beveren.

Thelin kreeg vorige week in de zestiende finales van de Beker van België een rode kaart onder de neus geduwd. In de bekerconfrontatie met Lommel SK (1-2) revancheerde de Zweedse spits zich, nadat hij van Glenn Neven een stevige trap had gekregen. Scheidsrechter Wim Smet stuurde de Anderlecht-huurling meteen van het veld, Neven kreeg de gele kaart.

Nermin Zolotic van tweedeklasser Roeselare liep zondagavond in de met 4-0 verloren match in Westerlo vroeg tegen een rode kaart aan. Het parket vroeg een wedstrijd schorsing en honderd euro boete. De Geschillencommissie bracht de straf terug naar een speeldag met uitstel, maar verhoogde de boete tot tweehonderd euro.

De Geschillencommissie besliste tot slot tweedeklasser Lierse een boete van vijfhonderd euro op te leggen, die - omdat er een voorwaardelijke geldstraf van 250 euro herroepen wordt - oploopt tot in totaal 750 euro. Het parket vroeg eerder deze maand een boete van duizend euro en het verval van het uitstel van een boete van 250 euro, toen tijdens de derby tegen Westerlo (2-2) uit het Lierse-vak vuurpijlen op het veld gegooid werden.