Geen plastische chirurgie meer voor levende versie van Ken nadat douane hem aanhoudt op luchthaven

Hij staat bekend als de levensechte Ken. Al jarenlang gaat de 32-jarige Braziliaan Rodrigo Alves onder het mes om zo veel mogelijk op het vriendje van Barbie te lijken. Onlangs nog liet hij voor de tiende keer zijn neus bewerken. Nu zal hij echter geen cosmetische operaties meer ondergaan, nadat hij aangehouden werd in de luchthaven van Dubai.

De schatrijke Braziliaan komt geregeld in het nieuws en is alomtegenwoordig op sociale media. Continu duiken er foto’s op van dure reisjes, wilde feestjes en vooral veel bezoekjes aan de schoonheidskliniek. Sinds 2004 is hij daar vaste klant. Hij gaf al meer dan 383.000 euro uit aan ongeveer 42 ingrepen. Zelf is hij steeds heel tevreden over zijn veranderingen aan zijn uiterlijk. Tot nu.

Foto: Photo News

Aangehouden door de douane

Toen de 32-jarige naar zijn huis in Londen wilde vliegen vanuit het vliegveld van Dubai, kwam hij niet verder dan de douane. De bewakingsagenten keken immers vreemd op toen hij zijn paspoort liet zien. Op de foto stond een jongeman die in geen enkel opzicht meer leek op de kerel voor hem. Zonder te twijfelen hebben ze hem aangehouden. Drie uur lang onderzochten ze zijn identiteit.

Uiteindelijk liet de douane Alves vertrekken, omdat hij kon aantonen dat hij de ingrepen had ondergaan. Daarnaast kon hij ook een rapport van de psycholoog voorleggen, waarin staat dat hij morfodysforie heeft, een aandoening waarbij iemand een verstoord beeld heeft van zijn eigen lichaam. Het luchthavenpersoneel liet hem echter niet vertrekken voordat hem konden aanraden om geen plastische chirurgie meer te laten doen.

“Ik wil geen operaties meer...”

Het hele voorval heeft de levensechte Ken aan het denken gezet. “Ik heb heel wat beslissingen gemaakt in het verleden, waar ik telkens weer op terug kon vallen. Ik kan dat niet meer veranderen, maar ik wil geen operaties meer’’, vertelt de televisiepersoonlijkheid aan Daily Mail.

Exclusief botox, benadrukt hij wel. “Het onderhoud aan mijn lichaam reken ik niet tot plastische chirurgie.” Toch valt de beslissing hem zwaar. “Het heeft me vijftien jaar geduurd om de Rodrigo te worden die jullie nu kennen. Het zal niet meevallen om er hetzelfde uit te blijven zien. Ik wil mezelf altijd uitdagen.’’