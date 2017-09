ADVIES. “Sinds we over onze problemen praten, hebben we geen seks meer”

"Een paar maanden geleden kreeg mijn vriend last van erectieproblemen. Toen zijn we beginnen praten. Bleek dat hij eigenlijk niet zo tevreden was.We hebben het er ondertussen al een paar keer over gehad. Ik veronderstel dat dat beter is dan erover zwijgen. Maar het blijft pijnlijk, we raken er niet uit". Seksuoloog Alexander Witpas geeft advies.

Ik ben een vrouw van 26 en ben drie jaar samen met mijn vriend. Onze relatie heeft ups and downs gekend, maar we weten wat we aan elkaar hebben. Een paar maanden geleden kreeg mijn vriend last van erectieproblemen. Toen zijn we beginnen praten. Bleek dat hij eigenlijk niet zo tevreden was. Het stoorde hem dat het initiatief altijd van zijn kant moest komen. Daar ben ik van geschrokken. Voor een stuk kan ik hem volgen, ik ben niet zo’n seksueel persoon, en ik laat het vaak aan hem over. Ik heb er dan weer een probleem mee dat hij mij niet oraal wil bevredigen. Dat heb ik hem ook laten weten. We hebben het er ondertussen al een paar keer over gehad. Ik veronderstel dat dat beter is dan erover zwijgen. Maar het blijft pijnlijk, we raken er niet uit en we hebben nu ook gewoon geen seks meer. Seksuoloog Alexander Witpas geeft advies.

Als je als koppel problemen hebt met seks, dan is er geen alternatief voor praten. Ik heb het alleszins nog niet ontdekt. Als je wilt weten wat er in de ander omgaat, dan moet je het gesprek aangaan. Dat hebben jullie gedaan en hoewel het op dit moment niet makkelijk is, is dat een goede zaak. Bovendien gaan jullie pijnlijke boodschappen niet uit de weg en dat is moedig.

Alexander Witpas is seksuoloog en criminoloog. Hij heeft een praktijk in Antwerpen en werkt bij de Vlaamse Gemeenschap. Heb je een vraag voor hem? Mail naar seks@nieuwsblad.be

Maar met pijnlijke boodschappen alleen red je het niet. Het is een patroon dat ik vaak zie. Je bent als koppel al een tijdje bij elkaar, de verliefde fase van je seksleven is voorbij. Langzaam maar zeker wordt het duidelijk dat je partner beperkingen heeft. Nu praten de meeste koppels niet vaak over seks en als het dan eindelijk gebeurt, dan komen eerst alle frustraties naar buiten. Dat doet natuurlijk pijn aan de andere kant. Bijna automatisch ga je in het defensief. “Ik ben misschien niet goed bezig, maar kijk eerst maar eens naar jezelf.” Heel menselijk allemaal. Maar zin in seks krijg je daar natuurlijk niet van.

Wat kan helpen, is om de frustraties even te laten voor wat ze zijn en opnieuw verbinding te zoeken. Laat je vriend weten dat je, ondanks de problemen, er wel wilt zijn voor hem. Dat je het lastig hebt, maar begrijpt dat het voor hem ook niet simpel is. En, even belangrijk, begin met spreken over wat jullie wel goed vinden aan jullie seksleven. De dingen waar je wel van kunt genieten, zaken die de ander wel doet en die je apprecieert. Goeie herinneringen die jullie hebben aan een vrijpartij, momenten dat je echt bevredigd was. Breng meer evenwicht in het gesprek. Praten over oplossingen zal makkelijker gaan als je weer kunt voelen dat jullie een team zijn. En dat jullie seksleven meer is dan een verzameling frustraties.